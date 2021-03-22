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菅義偉4月訪美商聯手抗中 這些因素迫他留有餘地

國情動向 12:07 2021/03/22

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菅義偉4月出訪美國，料與拜登談聯手應對中國

日本的對華立場正在改變，近期首度放風稱台海一旦開戰，自衛隊將考慮介入，勢打破地區平衡。美國之音分析，菅義偉有很強的外交政策理由和意願去維護與美國的關係，一者是他急需透過美國獲得更多政治籌碼，二者是日本對中國的崛起開始感到擔憂，在複雜的地區局勢下，日本需要美國的外交支持。菅義偉4月出訪美國，就應對中國和北韓的安全挑戰與拜登政府取得共識，估計是他的首要目的，「東京將會稍微轉向對北京採取更強硬的立場」。

「在日本有一種共識，即日本應該與美國建立牢固的雙邊關係。」喬治梅森大學教授萬明表示，無論誰入主白宮，日本都希望維持這層關係。但不同的是，特朗普對美日聯手不特別感興趣，他甚至作出許多令日本驚訝的舉動，如增加對日本鋼鐵的關稅、與北韓領袖金正恩舉行雙邊峰會、要求日本承擔更多駐日美軍費用等。拜登領導下的美日同盟，將會更像特朗普執政前的樣子。菅義偉政府希望的，是至少得到安倍晉三政府時期，華盛頓對東京的各項承諾。

不過，在參加美日印澳「四方安全對話」的國家中，日本與中國保持著相對較好的關係，幾年來中日雙方作出許多努力去改善兩國關係。近幾個月來，日本積極發聲的情況增加，尚不知道北京將如何反應。不過，美國期望日本在對抗中國方面承擔更大責任，已令部分日本人感到緊張，因為中國對日本經濟的重要性，另外中國也是它永久的鄰國。日本可能打算繼續在美中之間取得某種平衡，這意味著它不希望與北京的關係，比華盛頓與北京關係更糟糕。

史汀生中心日本研究主任辰己由紀認為，在北京和華盛頓之間尋找平衡，這對菅義偉來說會很棘手，但從對其政府與拜登政府的最初互動來觀察，東京將會稍微轉向對北京採取更強硬的立場，「尋求同時在堅持對北京強硬立場和在一些領域合作之間取得平衡，這樣一來，對於菅義偉來說可能稍微容易駕馭一些。」

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責任編輯：陳建錫

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