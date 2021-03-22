加拿大前外交官康明凱案北京開審 加國官員被拒旁聽

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）涉嫌危害中國國家安全，案件今日在北京第二中級人民法院閉門審理。加拿大駐華使館公使倪傑民（Jim Nickel）表示，希望能夠獲批准進入法院旁聽，但已遭拒絕。

據報今日到法院希望旁聽的的駐華使館外交官多達28人，來自26個國家，除美國駐華使館公使柯有為（William Klein）和倪傑民之外，還有英國、德國、澳洲、荷蘭和捷克等。有不願透露身份的外交官向路透社表示，今日到來的外交人員是要展示團結，表明任意拘留是絕對不可接受。

康明凱妻子強調扣押行為極不公正

康明凱的妻子接受路透訪問時稱，康明凱及另一名被指涉案的商人斯帕弗（Michael Spavor），都是無辜地捲入地緣政治糾紛，強調扣押行為極不公正，必須確保他們重獲自由。

康明凱和斯帕弗由2018年12月起被扣押至今，加拿大指控中國捏造罪名起訴加國公民，中方一直否認事件與華為副董事長孟晚舟被加拿大當局扣押事件有關。

斯帕弗上周五（19日）在遼寧省丹東市中級人民法院閉門審訊，加國官員亦不獲准旁聽。法院表示，因案件涉及國家秘密，依法對斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密案不公開開庭進行審理，將擇期宣判。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）批評，審訊缺乏透明度，完全不能接受。加拿大外長加諾（Marc Garneau）早前發表聲明，重申加方認為兩人是被任意拘押，並對審訊程序缺乏透明度深受困擾。美國駐加拿大臨時代辦布魯克（Katherine Brucker）亦譴責中國的舉動。

中國使館強調中國司法主權不容干涉

中國駐加拿大使館則批評，加拿大外長的聲明是顛倒黑白、混淆是非，又敦促美方反省自身錯誤，收起虛偽表演，立即停止干涉中國司法主權的霸道行徑。

發言人重申，康明凱、斯帕弗因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴。中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人包括領事探視在內各項合法權利。中國司法主權不容干涉。

加拿大商人斯帕弗在華受審 加國官員不獲准旁聽 擇日宣判（第二版）

責任編輯：蒯宇澄

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