內地「碳中和」減排限產 將這樣影響鋼鐵市場

內地近期強調要實現強調「碳中和」目標，有關政策或影響鋼鐵市場走向。上周五（19日）河北省唐山市政府公布新限產減排措施，最高減產比例達50%。報道指，市場憂慮需求下降，國際鐵礦石價格連日走跌，卻令部分鋼企利潤增加，股價上升。

綜合外媒報道，河北省唐山市上周五發布《關於報送鋼鐵行業企業限產減排措施的通知》，要求鋼鐵企業執行限產減排新措施，最高減產比例達50%；執行範圍是全市除首鋼旗下兩間鋼鐵公司外，其餘所有全市全流程鋼鐵企業。新措施規定，3月20日至6月30日限產50%；7月1日至12月31日限產30%。

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報道引述官方估計，唐山市有關措施實行期間，即 3 月20 日至12 月31 日，該市鐵礦石消耗量總量或將減5159 萬噸。而該市去年年生鐵產量1.33 億噸，佔全國產量14.98%。

唐山市政府稱，部分當地鋼企未落實相關空污應急措施，為強化監管，加大懲戒力度，決定對未落實的企業實行限產減排措施。

內媒報道引述業內人士稱，料今年鋼鐵行業限產將非常嚴格，唐山目前基算是碳減排試點城市。

碳目標限產趨嚴 鐵礦石價格或持續走跌

報道指，唐山限產趨嚴，對原材料將形成利空，對鋼鐵行業影響持續顯現，唐山市政府日前公告，今年鋼鐵產量或下滑。而市場則擔心鐵礦石需求受到拖累；加上截至上周五的數據顯示，中國247座高爐產能利用率下降約3%，進而打壓國際鐵礦石價格。

上周五國際鐵礦石價約跌3%。新加坡傳媒報道，中國的有關政策亦影響新加波相關期貨，當地交投最活躍的鐵礦石合約上周五跌3.7%，截至本日（22日）新加坡時間10:25則跌4.8%。大連期貨合約上周五跌4.3%，本日截至前述當地時間則跌4.2%。另外大連期交所3月鐵礦石期貨跌3.08%，焦炭跌1.89%。

內媒連日來亦報道，「碳達峰」、「碳中和」目標下鋼鐵產量擴張受限，自3月20日起至年末，或將進一步影響鐵礦石的需求預期，鐵礦石價格短期缺乏向上突破的動能，預計將震盪下行。

彭博亦引述投行摩根士丹利分析報道稱，有關減產或使全球鐵礦石市場恢復過剩狀態，並給基準價格帶來下行壓力。

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鋼企股跑贏大盤 限產措施多方面影響鋼價

有分析指，4、5月為鋼鐵需求旺季，惟短期內因唐山限產而拖累鐵礦石價下行。不過鐵礦石、煤炭等鋼鐵主要原材料價格下降，卻導致鋼企利潤率回升，而鋼材價格有望持續其高位震盪態勢。因此不少鋼鐵企業近期股價在二級市場跑贏大盤。

有關碳目標限產政策亦直接作用於鋼鐵價格本身。據報內地一季度鋼材內需本已顯著增加，主要得益於今年開工提前，資金較充裕，市場預期氛圍看好等因素；而多項鋼材及製成品消費量按年顯著上升。報道稱，唐山市此次限產週期長、力度大，若執行嚴格或對鋼價有一定支撐。

另內地政府或持續對鋼鐵行業下達嚴格的碳目標相關政策。內媒本月初引述冶金專家李新創指，鋼鐵行業每年直接排放26億噸二氧化碳，佔全球排放總量7%，而中國則是鋼鐵產量全球最高的國家。

因此為實現「碳中和」目標，內地當局或將進一步對鋼鐵行業「下重手」。另據報今年初，工業和信息化部運行監測協調局局長黃利斌曾表示，要堅決壓縮鋼鐵產量，確保今年全面實現鋼鐵產量按年下降。亦有部分內地專家認為，要想實現全部行業的碳達峰，鋼鐵行業必須「走在前面」。

另外內媒亦指，兩會後的「碳中和」減排限產目標若然可得以持續，將持續在壓制原料價及支撐鋼價上發揮作用。

責任編輯：黃良潤

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