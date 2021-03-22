  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 21:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地「碳中和」減排限產 將這樣影響鋼鐵市場

國情動向 15:10 2021/03/22

分享：

內地近期強調要實現強調「碳中和」目標，有關政策或影響鋼鐵市場走向。上周五（19日）河北省唐山市政府公布新限產減排措施，最高減產比例達50%。報道指，市場憂慮需求下降，國際鐵礦石價格連日走跌，卻令部分鋼企利潤增加，股價上升。

綜合外媒報道，河北省唐山市上周五發布《關於報送鋼鐵行業企業限產減排措施的通知》，要求鋼鐵企業執行限產減排新措施，最高減產比例達50%；執行範圍是全市除首鋼旗下兩間鋼鐵公司外，其餘所有全市全流程鋼鐵企業。新措施規定，3月20日至6月30日限產50%；7月1日至12月31日限產30%。

中央提碳中和衍生了這種職業 內媒：前景好

獲日企尋求代工電動車 中國或將搶佔產業發展先機？

報道引述官方估計，唐山市有關措施實行期間，即 3 月20 日至12 月31 日，該市鐵礦石消耗量總量或將減5159 萬噸。而該市去年年生鐵產量1.33 億噸，佔全國產量14.98%。

唐山市政府稱，部分當地鋼企未落實相關空污應急措施，為強化監管，加大懲戒力度，決定對未落實的企業實行限產減排措施。

內媒報道引述業內人士稱，料今年鋼鐵行業限產將非常嚴格，唐山目前基算是碳減排試點城市。

碳目標限產趨嚴 鐵礦石價格或持續走跌

報道指，唐山限產趨嚴，對原材料將形成利空，對鋼鐵行業影響持續顯現，唐山市政府日前公告，今年鋼鐵產量或下滑。而市場則擔心鐵礦石需求受到拖累；加上截至上周五的數據顯示，中國247座高爐產能利用率下降約3%，進而打壓國際鐵礦石價格。

上周五國際鐵礦石價約跌3%。新加坡傳媒報道，中國的有關政策亦影響新加波相關期貨，當地交投最活躍的鐵礦石合約上周五跌3.7%，截至本日（22日）新加坡時間10:25則跌4.8%。大連期貨合約上周五跌4.3%，本日截至前述當地時間則跌4.2%。另外大連期交所3月鐵礦石期貨跌3.08%，焦炭跌1.89%。

內媒連日來亦報道，「碳達峰」、「碳中和」目標下鋼鐵產量擴張受限，自3月20日起至年末，或將進一步影響鐵礦石的需求預期，鐵礦石價格短期缺乏向上突破的動能，預計將震盪下行。

彭博亦引述投行摩根士丹利分析報道稱，有關減產或使全球鐵礦石市場恢復過剩狀態，並給基準價格帶來下行壓力。

【兩會2021】李克強報告提碳排放 看中央為「碳中和」準備了哪些政策

台灣大旱恐傷及Apple與Tesla？一切由「芯荒」說起

鋼企股跑贏大盤 限產措施多方面影響鋼價

有分析指，4、5月為鋼鐵需求旺季，惟短期內因唐山限產而拖累鐵礦石價下行。不過鐵礦石、煤炭等鋼鐵主要原材料價格下降，卻導致鋼企利潤率回升，而鋼材價格有望持續其高位震盪態勢。因此不少鋼鐵企業近期股價在二級市場跑贏大盤。

有關碳目標限產政策亦直接作用於鋼鐵價格本身。據報內地一季度鋼材內需本已顯著增加，主要得益於今年開工提前，資金較充裕，市場預期氛圍看好等因素；而多項鋼材及製成品消費量按年顯著上升。報道稱，唐山市此次限產週期長、力度大，若執行嚴格或對鋼價有一定支撐。

另內地政府或持續對鋼鐵行業下達嚴格的碳目標相關政策。內媒本月初引述冶金專家李新創指，鋼鐵行業每年直接排放26億噸二氧化碳，佔全球排放總量7%，而中國則是鋼鐵產量全球最高的國家。

因此為實現「碳中和」目標，內地當局或將進一步對鋼鐵行業「下重手」。另據報今年初，工業和信息化部運行監測協調局局長黃利斌曾表示，要堅決壓縮鋼鐵產量，確保今年全面實現鋼鐵產量按年下降。亦有部分內地專家認為，要想實現全部行業的碳達峰，鋼鐵行業必須「走在前面」。

另外內媒亦指，兩會後的「碳中和」減排限產目標若然可得以持續，將持續在壓制原料價及支撐鋼價上發揮作用。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

 

 

知多啲

【神州快訊】重慶鋼鐵股份產銷量創歷史最髙水平
【神州快訊】重慶鋼鐵股份產銷量創歷史最髙水平
【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵 出現盲目投資爛尾項目
【芯片產業】工信部：芯片業如水泥鋼鐵 出現盲目投資爛尾項目
【兩會2021】外國機構預測兩會焦點 料碳中和有清晰路線圖
【兩會2021】外國機構預測兩會焦點 料碳中和有清晰路線圖
【碳中和】中國若要引領第三次能源革命 這種電池至關重要
【碳中和】中國若要引領第三次能源革命 這種電池至關重要
天氣 壓力 期貨 行業 中華人民共和國工業和信息化部 工程 河北省 大連 中國 上海

上一篇文章

美軍偵察機飛近廣東 首度逼近中國領海外25.33海浬

下一篇文章

拜登顧問團80、90後「少將」怎看中國 AI這樣分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯外交部女發言人點讚轉發
楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯外交部女發言人點讚轉發
【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚
【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚
美國印太戰略「叫錯名」 慘過拜登叫不出防長名字？
美國印太戰略「叫錯名」 慘過拜登叫不出防長名字？
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪