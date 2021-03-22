日本智庫為台海衝突作沙盤推演 「美軍經常戰敗」

台海是中美最有可能擦槍走火的地區之一，日本媒體披露，防衛省智庫曾進行多次沙盤推演，得出的結果是「美軍經常戰敗」。在防衛省即將發表的年度《東亞戰略概觀》報告中，將提到中國在「反介入/區域拒止能力」的不斷增強，已可對美軍的航母造成威脅。

中國國防部曾批評類似報告都是美方的「 老套路」，試圖製造敵人及炒作威脅，完全是冷戰思維和零和博弈的表現，中方堅持走和平發展道路。

日本時事通訊社報道，日方兵推演示，在美國本土援軍抵達前，美軍很難抑制中國軍隊的地利優勢，在台海和日本周邊發生武裝衝突，美軍經常性落下風。同時，中國不斷增加部署「東風21D」反艦彈道導彈等遠程打擊武器，將讓美軍難以在第一島鏈內活動，導致該區域內的中美軍事力量此消彼長。

至2025年，中國「反介入/區域拒止」能力將擴大至整個西太平洋，屆時美軍常駐於西太平洋第一線的250架戰機、1艘航空母艦、12艘神盾艦，以及10艘攻擊潛艦，將需要應付中國部署於東半部的近2,000架戰機、3艘航空母艦、108艘各式作戰艦，以及64艘潛艦。美軍將全面處於劣勢。

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責任編輯：陳建錫

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