內地互聯網「反壟斷」誰是贏家？路透社這樣解讀

內地反壟斷機構近期加強對國內互聯網巨頭的監管，路透社解讀替，此舉為中國的小型科技企業和投資者創造了大量新機遇，許多相關企業急於抓住此良機。

路透社發表分析報道文章指，自從內地監管機構針對阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團及其他大型企業，推出新規例加以監管以來，中國的小型科技企業因而獲利。

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報道引述在美國上市的360數科（Nasdaq:QFIN）高層指，去年12月左右，一些用戶由於在互聯網巨頭方面的授信受限，因此轉而使用360的產品和服務。該高層稱，反壟斷或去槓桿實際上均對其公司有利，互聯網巨頭無法或不被允許服務的客戶將轉移到其公司之類的平台上，為這類公司急於抓住的良機。

報道指，市場期望內地將有更公平的競爭環境，帶動今年360數科的股價翻兩倍，公司估值至今已接近50億美元。而其競爭對手樂信集團(LX)的股價同期亦翻倍；此2家科企均利用信用風險篩選技術和大數據向商行推薦客戶，而不以自身資金放貸。

而為企業提供雲計算的上海道客創始人則稱，此波反壟斷整頓將為其公司帶來更多客戶。大企業已明顯改變了態度，不再熱衷於標榜與阿里雲或騰訊雲等巨頭的合作關係。

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目前360數科和樂信的目標股價已被上調。報道引述摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Richard Xu指，此前市場憂慮這類小型科技企業能否存活，惟現時的不確定性則是它們能成長到何種程度。美國GW&K的基金經理Tom Masi則向傳媒指，該基金已意識到，相關監管打擊為其他公司打開了窗口，讓他們可有不俗的整體成長。

內地當局近期多次針對科技大企採取行動。去年11月，當局緊急叫停螞蟻集團的IPO；去年11月又公布規則草案，要求螞蟻等在線支付平台為聯合貸款提供大量資金。報道指，上月最新監管規定亦意味著網絡貸款機構與單個銀行聯合提供的貸款額度設有上限。而過去數日，當局對直播電商等大企，包括百度、騰訊、及滴滴出行在內12家企業，就10宗違反反壟斷規定的交易作出處罰。

責任編輯：黃良潤

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