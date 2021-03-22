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大灣區首家港澳子弟學校設廣州 銜接DSE

社會熱點 13:22 2021/03/22

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國家十四五規劃綱要全面推進粵港澳大灣區，預計區內將推出更多生活互聯互通措施。而大灣區首間港澳子弟學校－－廣州暨大港澳子弟學校周日（21日）舉行項目啟動儀式。該校由暨大、香港維港教育集團、奧園集團、東莞伊頓教育集團合辦，涵蓋學前教育、小學、初中及高中階段教育，並與香港DSE（中學文憑試）銜接。

暨大港澳子弟學校預計今年9月開課。

根據中國日報網報道，廣州暨大港澳子弟學校是國內首家由國內知名高校指導創辦，大灣區乃至全國首家港澳子弟學校。

學校的舉辦既是廣州落實粵港澳大灣區重大發展戰略，推動大灣區規則銜接的一個重大教育民生項目，也是擴大廣州基礎教育公共產品供給，促進大灣區教育融合創新的一項重要舉措。

新校預計9月廣州開課

廣州暨大港澳子弟學校將充份利用暨南大學和穗港澳各方優質資源，吸納借鑑港澳先進的教育理念，以港澳學生為主要招生對象，適當招收台灣及外籍人員子女。

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學校以IB課程（國際文憑大學預科課程）理念貫穿整個K12階段，針對港澳子女，在小學和初中專門開設「IB+港澳融創課程」。

高中階段，實行「國際+」課程模式，開設香港DSE課程、A-level課程和IBDP課程。

同時，廣州暨大港澳子弟學校將與香港福建中學締結為穗港姊妹學校，加入「粵港澳姊妹學校締結計劃」。

IB主導　亦開DSE課程

據統計，目前在廣州市基礎教育階段就讀的港澳台學生約1.8萬人。隨著粵港澳大灣區建設的加速推進，越來越多的港澳人士將到大灣區工作和生活。

報道指，因應最新需求，廣州市積極為港澳籍適齡兒童青少年在穗就讀提供多元化且有質量的基礎教育公共服務，自2019年起試點開辦港澳子弟班，現全市共有6個區9所學校開設25個港澳子弟班。同時，廣州市大力支持社會力量開辦港澳子弟學校、外籍人員子女學校和具有國際特色的民辦學校等國際學校，構建多層次、多元化的國際化教育體系。

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責任編輯：鄧國強

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