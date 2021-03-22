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【新冠疫苗】台灣開打阿斯利康疫苗 蘇貞昌陳時中帶頭接種

國情動向 13:31 2021/03/22

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在台灣，首批阿斯利康新冠疫苗今日起（22日）開展接種，行政院長蘇貞昌及衞生福利部長陳時中今早率先接受注射，蔡英文總統暫時未有安排，陳時中建議她等台灣自行研發成功後接種本土疫苗。

首批運抵台灣的阿斯利康疫苗，今日起在全台灣57家醫院安排第一線醫護人員接種。蘇貞昌及陳時中今早也到台大醫院帶頭接種，蘇貞昌打針之後見記者，指無任何不適。他表示：

經過30分鐘休息，我現在狀況良好，沒有任何不舒服的感覺。醫師有特別交代，叫我要多喝開水，要多休息。第一點我一定遵辦，第二點可能比較有困難。政府進口的疫苗一定經過安全檢查後，一定來保護第一線的醫護人員。

蘇貞昌表示，會於一定時間內打第二針疫苗，期望民眾都可以安心接種，又強調當局會繼續積極推動台灣本土疫苗研發，也會爭取購買國外研發的疫苗。

台灣的行政院長蘇貞昌今早率先接種阿斯利康新冠肺炎疫苗。

陳時中隨後完成接種，形容注射後感覺很安心，亦呼籲公眾不用緊張，又指打完第一劑通常相隔8至12周再打第二劑，自己會在5月17日打第二劑。

被問到蔡英文總統何時接種新冠疫苗，陳時中指，要由總統醫療團隊決定，他個人建議，如果台灣自行研發成功的話，蔡英文接種本土疫苗會很有意義。

台灣的總統府今日指出，一旦台產疫苗研發成功，蔡英文及副總統賴清德當然願意以實際行動支持本土疫苗，讓民眾及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。

而對於多國民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓塞等反應，疫情指揮中心專家會議決定於疫苗標明可能引發血栓塞的警告，並建議正在使用避孕藥或荷爾蒙治療的族群暫緩接種。

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責任編輯：蒯宇澄

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