【新冠肺炎】西安醫護打了國產疫苗仍染疫  央視說有3種可能（第二版）

▲ 【新冠肺炎】西安醫護打了國產疫苗仍染疫 央視說有3種可能

內地時隔一個月再現新冠肺炎本土病例，陝西省西安市第八醫院隔離區一名檢驗師周四（18日）確診；令人注目的是，這名檢驗師已接種了兩劑國產疫苗，但卻仍受感染。中央電視台引述中國疾病預防控制中心主任高福指出，有3個原因可能導致接種後仍受感染，但強調疫苗仍可信賴。

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今次確診感染的檢驗師為姓劉的女性，她任職的西安市第八醫院為省、市兩級新冠肺炎患者定點收治醫院。

據了解，劉氏為該院隔離封閉病區檢驗科一名檢驗師，自3月4日開始，一直在醫院隔離區工作，主要負責隔離病區患者的核酸採集以及實驗室檢驗工作。

官方未公布染疫者 接種了哪種疫苗

該醫院檢驗科醫務人員表示，1月底2月初的時候，劉女就已經接種2針新冠疫苗。

西安市第八醫院暫未透露劉女接種了哪款國產新冠疫苗。但報道指，在今年2月之前，獲准於內地緊急使用的新冠疫苗有三款，分別是國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗、以及科興中維的滅活疫苗克爾來福（CoronaVac）。

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對於爲何接種新冠疫苗後仍受感染？中國疾病預防控制中心主任高福接受央視新聞《相對論》採訪時，給出三種可能。

其一，打了疫苗以後體內產生抗體，但病毒感染在呼吸道，體內抗體可能對防止呼吸道感染不那麽好。 其二，少數人屬於新冠疫苗接種不反應者，由於新冠疫苗剛剛開始接種，不反應人群的佔比還沒有統計出。 其三，可能是打了兩針滅活疫苗，抗體滴度不夠，可能需要補第三針。

高福指出，不能因個案否定全盤，要抓緊對個案進行研究。疫苗保護的是群體，個案出現的科學問題，要用科學的態度去解決。

而在周日（21日）舉行的國務院聯防聯控機制發布會上，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶也對西安這一個案進行了回應。

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他表示，總的來說，疫苗的作用是讓大多數人產生保護力，建立免疫屏障，其預防重症的效果更明顯。從國外目前已用的疫苗上市評估結果來看，打完疫苗之後，確實有一小部分人出現保護失敗。

對於一些個別案例，因爲個體原因或其他原因出現保護失敗，我們將對失敗原因進行研究和調查。

丁香園：疫苗不能保證人人安全

中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光分析，以往國產疫苗預防重症病例有效率在90％以上，總體保護率在70％以上。「西安病例的出現，可以讓我們對新冠狀疫苗有更全面的認識」。

另外，內地醫學網站丁香園周一（22日）發文指出，接種疫苗後又感染新冠病毒有許多可能性，包括接種疫苗的時間因素、抗體產生滴度不足等等，疫苗不能保證人人安全。文章指，通常來說，人體在疫苗接種幾周時間後才能產生抗體；因此，即便已經接種了新冠疫苗，但如果機體在還沒有產生抗體的時候就已經感染了新冠病毒，那麼疫苗是無法消滅病毒的。

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責任編輯：鄧國強

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