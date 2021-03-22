台灣兩「老爺」F-5E戰機疑碰撞墮海  軍方急搜救（第三版）

▲ 台灣兩「老爺」F-5E戰機疑碰撞墮海 軍方急搜救

兩岸局勢緊張之際，台灣戰機再生意外。行政院搜救指揮中心周一（22日）表示，台灣軍方2架F-5E戰鬥機於屏東牡丹岸際訓練時，疑似發生空中擦撞墜海，軍方目前已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇，在台東及屏東岸際搜尋。

（新增第二段，台軍宣布尋獲一人，同時全面停飛F-5系列戰機）

肇事兩架戰機的機師，在意外中已進行跳傘逃生動作。搜救人員隨後在海上發現其中一名機師羅尚樺，但他已失去意識，另一機師潘穎諄仍失蹤。事發後，台灣空軍下令，F-5系列戰機全部停飛檢查。

台灣搜求指揮中心發布新聞訊息表示，周一下午3時45分接獲軍方通報，空軍F-5E戰鬥機4架下午2時30分從台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E（各1名駕駛）下午3時6分疑似空中擦撞墜海（雷達光點消失），現場是屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。

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搜求中心說，下午3時22分派遣台軍黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

兩架F-5E飛行員分別為約28歲的潘穎諄上尉（機號5286），及約26歲的羅尚樺中尉（機號5287）。

F-5E母機型F-5Ａ在1959年首飛，基本是美國六十年代軍工產物；而台軍目前裝備的F-5E及F-5F戰機，是1974年由台灣空軍航空工業發展中心與美國諾斯羅普（Northrop）飛機製造公司合作生產，屬第二代戰機至今機齡已超過45年。

F-5E服役已45年 被指非常老舊

根據統計，自1973年初至1986年底為止，美方共生產單座機F-5E共242架，雙座機F-5F共66架，兩者合計308架戰機。

台灣軍方原本已規劃在2023至2026年、待F-16V及新型高級教練機交付後，全面淘汰這些老舊戰機。

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而台軍的F-5E戰機過去曾發生多次事故，最近一宗發生在2020年10月29日，一架同屬台東志航基地的F-5E戰機墜海，機上一名朱姓飛行員不幸罹難。朱男母親當年聞訊悲痛欲絕，痛批F-5E這麼老舊還在飛，揚言「如果再發生一次空難，她就要跳台東的海」。

國民黨主席江啟臣在Facebook指出，台灣空軍早在2016年即建案規劃採購新機汰舊，令F-5型機於2019年汰除，但蔡英文上台後堅持「國機國造」。江質疑，是否因計劃改變，才導致F-5型機勉強延壽，蔡英文應向台軍、全體人民清楚說明。

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責任編輯：鄧國強

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