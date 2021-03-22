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各地重大項目火熱開工 水泥現漲價潮

經濟脈搏 17:31 2021/03/22

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「十四五」開局年，各地落實擴大有效投資，釋放內需政策。近期，浙江、天津、湖南等多地重大項目迎來密集開工。截至目前，已有20多個省市公布今年重點建設項目清單，總規模達近30萬億元（人民幣，下同）。隨一批項目開工，水泥等上游原材料出現漲價潮。

據不完全統計，2月全國各地共開工9533個重大（重點）項目，總投資額為6.52萬億，開工項目數量較1月按月增65.8%，項目投資額按月增125.6%，按年增658.6%。

地方重大項目集中開工提速

3月下旬以來，地方重大項目集中開工提速。 17日，浙江舉行了全省重大項目集中開工儀式，集中開工共計361個項目，總投資5823億元，其中，100億元以上項目8個，50億元以上項目31個。高新技術與產業工程項目205個，佔比56.8%；生態環保、城市更新和水利設施項目143個，佔比39.6%。

同日，四川成都東部新區第一季度重大項目集中開工儀式舉行，全年首批計劃實施156個重點項目，計劃總投資達2913.5億元。

18日，濟南132個重點項目集中開工，總投資1202.8億元；寧夏第一批846個重大項目集中開工，總投資3920億元。

重大項目帶動投資的效果明顯，截至目前，已有北京、上海、重慶等20多個省市公布今年重點建設項目清單，總規模達近30萬億元。例如，根據北京市發改委公佈的2021年「3個100」北京市重點工程計劃，項目總投資超1.3萬億元，計劃今年完成投資約2780億元，支撐北京市固定資產投資的三成以上。

隨各地相繼集中開工一批重大項目，上游原材料市場出現漲價潮。3月11日起，長三角沿江地區熟料價格迎來春節後第三輪上調，再度上調20元/噸，累計上漲80元/噸。廣東珠三角熟料也將開啟第二輪上漲，漲幅預計20元/噸。其中，粵北和珠三角部分廠家已於3月17日通知上調，預計多數企業將跟進上調熟料價格。資深水泥專家劉作毅表示，熟料先行，水泥在後，預計水泥價格有望水漲船高。

資深水泥專家劉作毅認為，此輪珠三角熟料價格上漲，有煤炭價格上漲和進口熟料成本增加等多重因素作用，但最為主要的還是各地重大項目集中開工，對原材料需求集中增加所致。

他表示，上述項目開工是全國重點項目建設的一個縮影。通過重大項目發揮牽引帶動效應，擴大有效投資。需求端的啟動有助於提振部分地區的水泥和熟料價格。

中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林指出，根據以往經驗，3月下旬各地項目建設就會完全啟動，旺季馬上就到了。

發改委：中國經濟增長後勁很強

此外，中國經濟延續疫後復甦，國家發改委主任何立峰談到今年前兩個月中國經濟運行情況時，連說了三個「很強」。

何立峰21日晚在中國發展高層論壇2021年會上指出，今年前兩個月，中國經濟運行總體保持了持續恢復、穩中向好的發展態勢。消費、投資、進出口和工業、服務業等主要指標都保持了按年30%以上的增長，發用電量、鐵路日裝車量等經濟先行指標也保持快速增長，製造業和非製造業採購經理指數（PMI）持續處於擴張區間。

他指，這既說明中國的宏觀政策是有效的，也說明中國企業適應形勢發展變化的能力很強、中國經濟發展的韌性很強、中國經濟增長的後勁很強。

責任編輯：蒯宇澄

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