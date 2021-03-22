▲ 蘋果與內地觸控廠分手 歐菲光創辦人：我們丟掉包袱

去年被美國列入制裁清單的內地觸控面板大廠歐菲光（深：002456），近期正式遭蘋果（Apple）從供應鏈剔除，市值一度蒸發近400億元人民幣、折合港幣約480億元。內媒報道，歐菲光創辦人在內部一場會議中表示，結束合作是丟掉包袱、符合公司戰略。

綜合內媒21世紀經濟報道、界面新聞、新浪財經，歐菲光集團創辦人蔡榮軍於20日的一場內部會議中，將「與境外特定客戶合作終止」一事定調為「受國際貿易環境變化的影響」，不過他也說，不會因特定客戶業務停止而倒下，反而可以去掉包袱。

據報道，蔡榮軍在會中稱，「終止合作」是符合公司的長期發展戰略和業務轉型方向，聚焦核心業務和核心能力，輕裝上陣，高效發展。他也不忘向內部信心喊話，強調公司資金鏈安全，運營管理穩健扎實。

蔡榮軍：可以輕裝上陣 高效發展

雖然蔡榮軍在會中發言顯示自信，但根據21世紀經濟報道實地採訪位於廣州的歐菲光全資子公司、得爾塔影像技術有限公司時，內部員工坦言自從去年被美國列入制裁名單後，公司狀況就不是太好。

報道引述內部員工說法，以前可以藉由加班增加薪資收入，但過去一年間，加班不再那麼頻繁，工作量減少，而且陸續走了不少人。

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綜合報道與公開資訊，去年7月間，歐菲光與其他10家中國企業遭美方指控「配合中國政府侵犯人權」，列入制裁清單中；去年9月便傳出蘋果研議要將歐菲光自供應鏈中剔除的消息，但歐菲光否認。

蘋果訂單 佔歐菲光業務比重不小

去年12月時更傳出，蘋果已限制歐菲光供應部分手機元件，當時歐菲光同樣否認此一消息。

據報道，為蘋果供貨所帶來的業績，對歐菲光而言相當有「貢獻」，2019年時佔整體業績約22.51%，在2020年已成長至3成左右。進入蘋果供應鏈，確實為歐菲光的生產運營能力都帶來提升。

報道分析，雖然歐菲光稱，「特定客戶」的相關訂單出貨將持續到3月31日，但是突然停止合作，意味短期內，歐菲光的業績將經歷不小的考驗。

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責任編輯：鄧國強

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