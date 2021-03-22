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歐盟就新疆人權制裁中國四官員一機構 32年來首次

國情動向 20:51 2021/03/22

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歐盟就新疆人權制裁中國四官員一機構 32年來首次

歐盟27個成員國當地時間周一（22日）在外長會議上同意，就新疆人權問題制裁中國，涉及4名中國官員及1個實體，這是自1989年六四事件後、即32年來，歐盟再制裁中國。

歐盟決定對4名中國官員與1個實體實施旅遊禁令與凍結資產等制裁，被制裁人士分別為前新疆政法委書記朱海侖，新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正，以及新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，至於被制裁的實體則為新疆生產建設兵團公安局。

涉４名現任或前任新疆官員 及1個實體

這是歐盟自1989年天安門事件對中國實施武器禁運以來，首次針對中國實施制裁。中國目前是歐盟的第二大貿易夥伴，去年12月底雙方才達成中歐投資協定。

歐盟今次是利用去年底通過的歐盟版《馬格尼茨基法案》，制裁涉新疆人權議題的中國官員。歐盟曾於今年2月首次動用《馬格尼茨基法案》，制裁有份拘捕俄羅斯反對派領袖納瓦尼的俄羅斯官員。

奧斯汀強調美韓同盟應對中朝威脅 布林肯再談中國人權

美媒：歐盟將就新疆人權問題 制裁中國官員

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觀察者指，歐盟這次決定反映出，他們在謀求強化與中國的經濟聯繫的同時，仍準備在人權和其他問題上與中國角力。

中國駐歐盟大使張明上周二對歐盟可能實施制裁深表關注，他表示，「我們反對干涉他國內政、反對制裁及反對毫無根據的指責」。他補充指中方希望的是對話不是對抗，敦促歐盟三思而後行。

中國外交部曾多次警告北京會強硬回應任何制裁。據了解，周一的歐盟外長會議上，同時通過對緬甸及俄羅斯等涉及侵犯人權的人士實施制裁。

責任編輯：鄧國強

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