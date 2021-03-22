中國反制歐盟 制裁歐洲10人及4實體

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【中美對話】特朗普前幕僚：美國「慘敗」 布林肯丟臉
歐盟周一（22日）宣布就新疆人權問題制裁中國，涉及4名中國前任和現任官員，以及一個實體。這是1989年天安門事件以來，歐盟事隔32年再制裁中國。中國外交部隨即宣布反制，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁，相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及港澳，他們及其關聯企業、機構也被限制同中國往來。
連同家屬禁入中港澳 關聯企業限制與華往來
中國外交部制裁的歐洲10名人員和4個實體分別是：
外交部發言人批評，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。中方對此表示堅決反對和強烈譴責。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。
中方敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應。
責任編輯：林佩怡
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