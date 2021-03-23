中方夜召歐盟駐華團長：歐沒資格當人權教師爺（第三版）

▲ 中方夜召歐盟駐華團長：歐沒資格當人權教師爺（第二版）

歐盟周一（22日）宣布就新疆人權問題制裁中國，涉及4名中國前任和現任官員，以及一個實體。這是1989年天安門事件以來，歐盟事隔32年再制裁中國。中方隨即宣布反制，中國外交部副部長秦剛乘夜傳召歐盟駐華代表團團長、通報中方反制措施時，就歐方舉動嚴正抗議和強烈譴責，並強調歐方沒有資格以人權教師爺自居。

（新增末段中國傳召英國駐華大使）

根據中國外交部網站周二（23日）通報，秦剛在22日晚召見歐盟駐華代表團團長郁白（Nicolas Chapuis)，就歐盟外長會議以新疆人權問題為由、對中國作出單邊制裁，向歐方提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

秦剛：歐方於實不符，於法無據，於理不合

秦剛指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對華制裁，於實不符，於法無據，於理不合。歐方沒有資格以人權教師爺自居；中方敦促歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。

而稍早前，中方為反制歐方制裁，宣布對歐方嚴重損害中國主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁，相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及港澳，他們及其關聯企業、機構也被限制同中國往來。

連同家屬禁入中港澳 關聯企業限制與華往來

中國外交部制裁的歐洲10名人員和4個實體分別是：

歐洲議會議員彼蒂科菲爾（Reinhard Butikofer）、蓋勒（Michael Gahler）、格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）、庫楚克（Ilhan Kyuchyuk）、萊克斯曼（Miriam Lexmann）

荷蘭議會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）

比利時議會議員科格拉蒂（Samuel Cogolati）

立陶宛議會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）

德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）

瑞典學者葉必揚（Björn Jerdén）

歐盟理事會政治與安全委員會

歐洲議會人權分委會

德國墨卡託中國研究中心

丹麥民主聯盟基金會

外交部發言人批評，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。中方對此表示堅決反對和強烈譴責。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

中方亦傳召英國駐華大使

中方敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應。

另外，英國亦就新疆問題對中國作出制裁。秦剛23日召見英國駐中國大使吳若蘭（Caroline Wilson），譴責英國以新疆人權問題為由制裁中國官員。他還說，中國「將對英方錯誤行徑作出必要、正當反應」。

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責任編輯：林佩怡、鄧國強

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