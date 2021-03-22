▲ 【中美對話】特朗普前幕僚：美國「慘敗」 布林肯丟臉

拜登政府上台後的首場美中高層會談上周在阿斯拉加落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅，罕見在鏡頭前針鋒相對。前特朗普政府核心幕僚、前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）21日直指，美國在這場會談中「慘敗」，中國不只是讓美國丟臉，還完全把布林肯、沙利文的臉面給撕下來。

納瓦羅21日接受Fox News專訪時表示，在特朗普政府時期，他和這些中方代表在北京、華盛頓、大阪等地會晤起碼10次，他們根本不敢對他、時任美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）這樣講話，更別說是對特朗普。

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納瓦羅宣稱，因為中方清楚，若在特朗普執政時期，他們如果說出像阿拉斯加會談的話，美方將立刻向中國加徵1000億美元的關稅。

納瓦羅表示，當楊潔篪在會談上把中國的新疆問題和美國的種族議題相提並論時，布林肯就該站起來，抓起沙利文的領子，立刻離開會場。

納瓦羅形容，中方比俄羅斯危險1000倍，美國必須做好準備。

▲ 拜登政府上台後的首場美中高層會談上周在阿斯拉加落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅，罕見在鏡頭前針鋒相對。

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責任編輯：鄧國強

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