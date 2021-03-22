  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 22:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美對話】特朗普前幕僚：美國「慘敗」  布林肯丟臉

國情動向 21:20 2021/03/22

分享：

【中美對話】特朗普前幕僚：美國「慘敗」  布林肯丟臉

拜登政府上台後的首場美中高層會談上周在阿斯拉加落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅，罕見在鏡頭前針鋒相對。前特朗普政府核心幕僚、前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）21日直指，美國在這場會談中「慘敗」，中國不只是讓美國丟臉，還完全把布林肯、沙利文的臉面給撕下來。

納瓦羅21日接受Fox News專訪時表示，在特朗普政府時期，他和這些中方代表在北京、華盛頓、大阪等地會晤起碼10次，他們根本不敢對他、時任美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）這樣講話，更別說是對特朗普。

【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

中美會談火藥味濃？內媒：正常壓力釋放 未超場外烈度

納瓦羅宣稱，因為中方清楚，若在特朗普執政時期，他們如果說出像阿拉斯加會談的話，美方將立刻向中國加徵1000億美元的關稅。

納瓦羅表示，當楊潔篪在會談上把中國的新疆問題和美國的種族議題相提並論時，布林肯就該站起來，抓起沙利文的領子，立刻離開會場。

納瓦羅形容，中方比俄羅斯危險1000倍，美國必須做好準備。

拜登政府上台後的首場美中高層會談上周在阿斯拉加落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅，罕見在鏡頭前針鋒相對。

中美會談火藥味濃 美專家：徹底失敗

【中美會談】甫開場已有分歧？楊潔篪指美方不尊重外交禮節

中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪

布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中日關係】菅義偉4月訪美 如何中美間平衡感棘手
今日
【中日關係】菅義偉4月訪美 如何中美間平衡感棘手
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
今日
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
阿拉斯加會談後 中美前官員這樣展望兩國關係
今日
阿拉斯加會談後 中美前官員這樣展望兩國關係
布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
今日
布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
新華社揭中美會談：美重申一中 成立聯合氣候工作組
2021/03/21
新華社揭中美會談：美重申一中 成立聯合氣候工作組
地緣政治 政治 外交 王毅 楊潔篪 特朗普 布林肯 萊特希澤 納瓦羅 中國外交部

上一篇文章

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制（第三版）

下一篇文章

中國反制歐盟 制裁歐洲10人及4實體
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
美國印太戰略「叫錯名」 慘過拜登叫不出防長名字？
美國印太戰略「叫錯名」 慘過拜登叫不出防長名字？
【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚
【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚
楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯外交部女發言人點讚轉發
楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯外交部女發言人點讚轉發