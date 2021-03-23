中美農業部長將對話 阿拉斯加激烈爭論會重演？

中美外交高層會晤落幕，雙方一度展開激烈爭論，中美貿易關係緊張程度未減，這也令即將舉行的中美農業部長對話更受關注。另一方面，新任美國貿易代表戴琦亦在與世貿、英國官員通話時提及，有關中國貿易問題。

戴琦與世貿通話 提及中國強迫勞動問題

美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack），與中國農業農村部長唐仁健，將於美國時間周一（22日）晚上展開對話。與此同時，美國加緊向中國出售農產品。

據美國農業部公布數據，美國私人出口商於上周累計接獲中國買家的玉米訂單，規模接近400萬噸。連同美國今年首兩月已向中國出售共500萬噸玉米，今年美國對華玉米輸出量為去年同期5倍。此外，數據顯示中國向美國購買的大豆亦達至1991年的最高水平。

分析指，中國買家需求旺盛，主因是目前內地市場的生豬產能迅速恢復，因此對玉米、大豆等飼料的需求增加。也有觀點認為，中國大量採購玉米，可能是中方期望就貿談釋出積極訊號。

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同樣在貿易方面，美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）當地時間22日還首度以美國首席談判代表身份與關鍵夥伴和世界貿易組織（WTO）通話。美國貿易代表署在聲明中表示，戴琦在電話中向數國貿易部長強調，有必要因應氣候變遷以及貿易中的種族平等問題，並且必須合力解決關於強迫勞動等與中國有關問題的疑慮。

另外，戴琦與英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）談及美英之間的特殊關係與穩固的雙邊貿易關係，兩人並同意建設性合作，以解決中國等非市場經濟體的不公平貿易作為。

此前，在北京，外交部曾多次闡述中方立場，否認強迫勞動。外交部指，新疆實施積極的勞動就業政策，有力維護各族群眾就業的基本權利。少數民族務工人員根據自己的意願選擇職業，本著平等自願原則，與有關企業依法簽訂勞動合同，獲取相應報酬。

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責任編輯：尹航

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