▲ 美歐加英選在這天同步制裁中國 藏政治符號

歐盟、美國、加拿大及英國極罕有地幾乎步宣布，就新疆人權議題制裁中國，這不僅是歐盟32年來首度如此針對中國、也是西方國家多年來第一次聯手制裁中國。值得注意，歐美加英這一動作，選在美國國務卿布林肯啟程前往歐盟及北約訪問之日，箇中有著重要政治符號、美方顯然試圖展示制衡中國「聯盟機制」的力量。

布林肯（Antony Blinken）當地時間周一（22日）啟程前往歐盟總部所在地比利時，進行為期4天的訪問。

繼歐盟 布林肯出發訪歐前宣布「美版」制裁令

他出發前透過聲明，宣布美方對新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國實施「全球馬尼次基法」制裁（Global Magnitsky sanctions）。這與歐盟、加拿大及英國在接近同一時間，針對中國發出新疆人權問題制裁令。

布林肯在聲明中批評中方在新疆的連串行為，並直言「今天與英國、加拿大與歐盟盟友共同採取行動，這些作為彰顯我們持續致力透過多邊合作，促進各界對人權的尊重......」

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制

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布林肯在聲明中又聲稱，在全球透過制裁打擊嚴重人權侵犯作為上，美方致力扮演「強而有力的領導角色」，又稱美國未來仍會與理念相近夥伴合作，採取進一步作為，也會與全球盟友站在同一陣線，敦促中國立刻停止在新疆的行為。

值得注意是，布林肯在聲明中明白地承認，這次4方聯手就新疆議題制裁中國，實際是美國牽頭、聯手盟友的行動，是美國與中國角力的其中一個場景。

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美方在訪歐前展開今次聯合制裁動作，更是意圖向中國展示「聯盟制華」的籌碼。

事實上，在日前的中美高層會談上，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方表明，「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。這已預示中美角力或正在進一步升級。

布林肯：美國扮演強而有力領導角色

不過亦有分析指出，今次歐美加英聯手制裁中國涉新疆官員及機構，只是一種姿態，對中國沒有實質影響。

而在布林肯的4天訪歐行程中，他23至24日將參加北約外長會議，與此前後則與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及歐盟外交事務最高領袖博雷利（Josep Borrell ）會談。

外電指出，在北約外長會上，布林肯或會釋出更多針對中國的信息，包括按照議程，他首先會強調中國與俄羅斯引發的嚴重關切，討論「北約2030」，接下來還會討論氣候問題、網絡攻擊、能源攻擊以及反恐問題。

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責任編輯：鄧國強

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