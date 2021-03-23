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華爾街日報：中國正摸底拜登是否「奧巴馬2.0」

國情動向 12:00 2021/03/23

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華爾街日報（WSJ）22日發表評論指，美國在阿拉斯加的會談上曝露弱點，中國、俄羅斯及伊朗正試圖了解拜登政府是否「奧巴馬2.0」，並將用在奧巴馬時期的手法，重新應用在拜登身上。文章指，美國當前的最大考驗是中國，後者的信心正日益膨脹，認為自身戰略優勢勝過衰退中的美國。

WSJ評論文章《中國對拜登的警告》（China's Warning to Biden）指，美國國務卿布林肯在中美談上，雖然率先對就新疆、香港、台灣等問題批評中國， 卻遭到中共中央外事辦主任楊潔篪長篇反駁，包括試「黑人命貴」（Black Lives Matter）的議題，敦促美方改善自身形象。布林肯表示「美國不完美，但會公開並透明地面對挑戰」。該說法是正確的，但在面對外國公開攻擊美國利益和價值時的時候，這是不必要的解釋。

盡管這只是一次會議，但同時為全球最重要的雙邊關係定下基調。有傳中方在閉門會議的爭吵，與公開評論美國時一樣強硬。中方正表明，在美國前總統特朗普執政多年後，北京希望美國回到奧巴馬時期，容忍中國在全球挺進的政策，意味著在知識產權、香港、台灣、新疆等問題上採取相對放任態度。

報道指，美國真正的挑戰將是如何因應來自中國、俄羅斯及伊朗等「敵國」的意圖。這3個國家的強人領袖仍記得，他們如何在奧巴馬時期自由派國際主義者掌權時挺進。當前，他們正在了解美國新政府是否「奧巴馬2.0」。

華爾街日報並說，對美國而言，台灣的未來可能是最令人注目挑戰。作為全球半導體生產中心，台灣對美國經濟利益至關重要。中國已表明收復台灣是優先課題，且中國正在建立能快速攻台武力。北京渴望拿氣候變遷議題上承諾，換取美國對台灣問題的默許。

文章強調，美國現正處於危險時刻，這些政權正在測試拜登政府的決心。美國在阿拉斯加會談上學到的教訓，是必須嚴正看待的警告。

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責任編輯：陳建錫

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