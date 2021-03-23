中美氣候特使將線上會晤 拜登上任以來首次

▲ 克里（左）將與解振華（右）共同參加氣候變化線上會議。

儘管中美外交高官日前在阿拉斯加會談期間劍拔弩張，但兩國仍悄然推進在氣候變化方面的合作。中美氣候特使將於周二參加氣候行動部長級視像會議（Ministerial on Climate Action），商討合作。

《華爾街日報》引述知情人士說，美國氣候特使克里（John Kerry）將與中國氣候變化事務特使解振華一同參加該線上氣候會議，這是美國拜登政府上任兩個月以來，中美氣候特使首次正式接觸。兩人此前曾就建立更正式的接觸機制來解決氣候問題的可能性進行了非正式對話。

中方指中美特使不會單獨接觸

今次會議將由中國主持，歐盟及加拿大等多國高層官員將會參加。美國國務院證實，氣候特使克里會出席會議，但拒絕回應中美特使會否直接互動。中方則表示，中美氣候特使不會在線上會議期間單獨接觸。

氣候行動部長級會議是在2017年美國退出巴黎協議後，由中國、歐盟和加拿大組織主要經濟體和造成污染的國家召開的年度會議。報道指，美國參與今次會議旨在表明美國重返氣候事務談判桌。

中美外交高官日前在阿拉斯加舉行會談，雙方就人權等問題公開相互抨擊。報道指，兩國氣候特使今次會面，被視為對拜登政府對華戰略的一次考驗。

中國外交部早前公布指，根據中美高層戰略對話共識，中美雙方致力於加強在氣候變化領域的對話合作，將建立中美氣候變化聯合工作組。不過，美國國務院發言人稱，儘管雙方在阿拉斯加會談中談及了氣變問題，但並未正式建立工作組，中美雙方表態似乎有些差異。

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責任編輯：蒯宇澄

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