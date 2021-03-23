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美歐加英聯手制裁  中方懟加拿大：必迎頭痛擊（第二版）

國情動向 14:49 2021/03/23

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美歐加英聯手制裁  中方懟加拿大：必迎頭痛擊

美國聯合歐盟、加拿大和英國就新疆人權議題聯合制裁中國官員。中國方面繼周一（22日）宣布制裁歐洲10人4機構報復後，中國駐加大使館在香港時間周二（23日）發表聲明說，加國對中施壓的圖謀不會得逞，必將遭中方迎頭痛擊。

（新增第11段中國駐英公使回應）

中國駐加拿大大使館官網周二以發言人名義發布「譴責加方涉疆錯誤行徑」的聲明，對於加、英、美聯合聲明中就涉疆議題指責中方，以及加國宣布對中方有關個人和實體實施制裁，中方表示堅決反對並強烈譴責。

這篇文章重申「涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題」，並稱「所謂『拘留營』、『強迫勞動』、『強制墮胎』等都是毫無根據的一派胡言」。

中方批評加國苛待原住民

文章反批加拿大的人權狀況，稱加國原住民至今連安全的飲用水都沒有保障、加國系統性種族歧視嚴重、疫情期間針對亞裔的暴力活動大幅增加、監獄系統充滿歧視和種族主義，指加拿大「根本沒有資格對中方指手劃腳」。

文章說，一再炒作涉疆問題，就是要打著人權的幌子破壞新疆社會穩定和長治久安，給中國經濟社會發展製造干擾和障礙。「無論他們的理由多麼堂皇，都掩飾不了其骯髒的政治意圖」。

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制

美歐加英選在這天同步制裁中國  藏政治符號  

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這名發言人稱，中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，維護新疆發展、穩定、民族團結的決心堅定不移。「加方通過在國際上拉幫結夥和訴諸制裁對華施壓的圖謀絕不會得逞，必將遭到中方迎頭痛擊」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日出訪歐洲，隨即聯合歐盟、加拿大和英國制裁新疆官員；這是美國新總統拜登（Joe Biden）上任後，西方國家首次採取這類協調行動反制中國。

中國駐英國公使楊曉光：英國錯誤制裁

加拿大環球新聞（Global News）報道，加國總理杜魯多（Justin Trudeau）當天在記者會中聲稱，新疆人權問題是「系統性的」，加國以制裁措施表達對此嚴重關切，未來仍會緊密和國際盟友合作，要求相關問責與透明化。

中國反制歐盟 制裁歐洲10人及4實體

美媒：歐盟將就新疆人權問題 制裁中國官員

歐洲聯盟外長會議22日通過以新疆人權為由制裁中國、緬甸和俄羅斯。這是自1989年六四天安門事件以來，歐盟32年來首次對北京實施這類制裁。

中國外交部緊接宣布，對10名歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構實施制裁，以報復歐盟決定以迫害人權為由制裁中國官員及機構。

但法新社報道，荷蘭外交部事後召見中國駐當地大使，詢問中國制裁名單中，為何有來自荷蘭的歐洲議會議員舍爾茨瑪。

另外，中國駐英國公使楊曉光則表示，英國因新疆人權問題對中國官員實施制裁，是錯誤的決定，十分失望，中方對此堅決反對。

中方未公布對美制裁完整名單 華春瑩：誰做壞事自己清楚

烏克蘭也制裁中企  中美科技新戰場曝光

責任編輯：鄧國強

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