美歐加英極罕同步針對中國 一文看懂4張制裁令

美歐加英極罕有地聯手制裁中國。繼歐盟周一（22日）宣布就新疆人權議題，制裁中國4名現任或前任官員、以及一個實體後，英國、美國、加拿大亦宣布相似的制裁令。其主要內容如下。

其一：誰人被制裁？

歐、英、加宣布制裁對象為：

官員： 新疆公安廳廳長陳明國

新疆政法委書記王明山

新疆生產建設兵團黨委書記王君正

新疆前政法委書記朱海侖 實體： 新疆生產建設兵團公安局

而美國宣布實施制裁的對象為：

新疆生產建設兵團黨委書記王君正

新疆公安廳廳長陳明國。

中國反制歐盟 制裁歐洲10人及4實體

美歐加英聯手制裁 中方懟加拿大：必迎頭痛擊

報道指，對於新名單與歐、英、加的名單不同，美國國務院一名發言人稱，其他人員和實體去年已列入有關制裁名單。

美國去年已對新疆自治區黨委書記陳全國實施制裁，不過其他國家周一宣布的制裁名單上沒有陳全國，專家和外交人士稱是為避免發生更大外交爭端。

其二：引用哪些法律制裁？

四方根據各自的相關法案作出了本次制裁：

歐盟 《全球人權制裁制度》（EU Global Human Right Sanctions Regime） 英國 《2018年制裁與反洗錢法》（Sanctions and Anti-Money Laundering Act） 美國 《全球馬格尼茨基人權問責法》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act） 加拿大 《外國腐敗官員受害者正義法》（Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act）

相關法案規定的制裁內容大致包括實施旅遊禁令、凍結資產，禁止銀行向這些人或機構提供金融服務等。

歐盟當天亦同樣以侵犯新疆人權為由制裁了俄羅斯、北韓、利比亞、南蘇丹等國的人員和機構。

美英加三國外長於周一發表聯合聲明，批評中國在新疆的舉動，又指有關行為證據確鑿，三國會就有關問題團結一致。澳洲和新西蘭外長同日亦發表聯合聲明，對新疆有關問題表示嚴重關切，並歡迎加拿大、歐盟、英國和美國宣布的制裁措施。

這是歐盟、加拿大、英國自1989年以來首次對華實施制裁；亦是美國拜登（Joe Biden）政府首次對中國實施制裁。

其三：中方怎回應？

而中國外交部隨即宣布反制，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁，相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及港澳，他們及其關聯企業、機構也被限制同中國往來。

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制（第三版）

美媒：歐盟將就新疆人權問題 制裁中國官員

中國外交部制裁的歐洲10名人員和4個實體分別是：

歐洲議會議員彼蒂科菲爾（Reinhard Butikofer）、蓋勒（Michael Gahler）、格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）、庫楚克（Ilhan Kyuchyuk）、萊克斯曼（Miriam Lexmann）

荷蘭議會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）

比利時議會議員科格拉蒂（Samuel Cogolati）

立陶宛議會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）

德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）

瑞典學者葉必揚（Björn Jerdén）

歐盟理事會政治與安全委員會

歐洲議會人權分委會

德國墨卡託中國研究中心

丹麥民主聯盟基金會

外交部發言人批評，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體單邊制裁；又敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

中國駐加大使館發表聲明說，加國對中施壓的圖謀不會得逞，必將遭中方迎頭痛擊。中國駐英國公使楊曉光則表示，英國因新疆人權問題對中國官員實施制裁，是錯誤的決定，十分失望，中方對此堅決反對。

責任編輯：黃良潤

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