【電子煙監管】內地擬納電子煙入煙草管理 業內人士這樣看（第二版）

對於電子煙應否納入常規煙草管制，一向備受討論。報道指，內地工信部近日開始為修例徵求意見，料電子煙或將被納入煙草管理，面臨更嚴格監管。雖有指此舉影響或不大，惟在美國上市的中國電子煙製造商霧芯科技（RLX Technology）周一（22日）股價曾暴跌近48%。

（新增文末數據）

內地《證券時報》報道，工信部周一公布了《關於修改<中華人民共和國煙草專賣法實施條例>的決定（徵求意見稿）》，並在附則中增加一條為其第六十五條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行」。

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報道引述指，內地當局之所以會討論電子煙議題，主要考慮為國內電子煙行業發展太快，國內銷售高增長。近年電子煙等監管領域出現新情況、新問題，社會各方面廣為關注。當局指，監管電子煙是考慮到其產品特性，而有關做法亦是當前國際通行做法。

報道稱，業內人士多期望把電子煙定位作電子產品；由引述中國電子商會電子煙行業委員會會長歐俊彪稱，工信部是要把電子煙「參照」煙草管理，而不是「按照」，直言「如果是按照的話，電子煙就是死路一條」。惟他亦坦言，具體情況要待細則出台再作觀察。

歐俊彪分析指，出口產品需要遵守銷售地國家的法律監管，能獲取外匯，故本次修例對電子煙出口企業沒影響，主要影響應當是在生產端。他又相信，電子煙行業仍有20年發展紅利

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雖業內人士仍樂觀，惟周一霧芯科技（美：RLX）仍跌47.6%，收報10.2美元。據內媒引述灼識諮詢有限公司（China Insights Consultancy，CIC）的報告稱，截至2020年9月30日，悅刻已佔據內地封閉式電子煙市場份額62.6%。

內地電子煙業近年發展蓬勃。思摩爾國際 (06969.HK)去年在港交所上市，半年來歷經瘋漲現象；而今年1月上市的霧芯科技，在上市當天股價漲幅達1.5倍。

在市場方面，據艾媒諮詢(iiMedia Research)數據顯示，2013年中國電子煙市場規模為5.5億元，2020年市場規模增至83.8億元，八年年均複合增長率達到了72.5%，預計2021年有望超過100億元。

中國煙草2018年上繳稅額，佔全國財政收入的5.45%，佔稅收收入的6.4%。據報部分煙草行業人士因而期望把電子煙納入煙草管理，並納入稅收。而早於2019年11月，國家煙草專賣局和國家市場監督管理總局已禁止網絡銷售電子煙，指有關措施是要保護未成年人。

責任編輯：黃良潤

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