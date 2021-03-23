金正恩給習這個口信 釋中朝聯手抗美信號？

中美外交高層會晤後，兩國關係並未得到改善，美國及盟友還幾乎同步宣布，就新疆問題制裁中國。另一方面，中國也在中美會談後接觸俄羅斯和北韓。北韓領導人金正恩向中國國家主席習近平傳達口信，強調兩國須加強戰略溝通與團結合作，以應對「敵對勢力」。

金正恩：須團結合作 應對敵對勢力

據新華社報道，北韓駐華大使李龍男轉達了金正恩致習近平的口信。

金正恩表示，將北韓與中國關係加強發展為世所羨慕的關係，以友誼和團結推動社會主義事業前進，是我以及北韓黨和人民堅定不移的立場。北韓一方堅信，北韓與中國友好關係將按照時代要求和兩國人民的志向、意願、根本利益，得到升華發展。

中共中央對外聯絡部部長宋濤轉達了習近平致金正恩的口信。習近平表示，新形勢下，中國願同北韓同志攜手努力，維護好、鞏固好、發展好兩國關係，推動兩國社會主義事業不斷取得新成果，更好造福兩國人民。

阿拉斯加會談後 中美前官員這樣展望兩國關係

習近平強調，當前，百年變局與世紀疫情疊加作用，國際和地區形勢深刻演變。中方願同北韓和有關方一道，堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定，為地區和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻。

另據北韓國營媒體中央通信社（KCNA）報道，金正恩的口信中還強調兩黨和兩國之間必須加強團結合作，應對敵對勢力的全方位挑戰和妨礙活動。

中俄外長會晤 京：中俄不似個別國家拉幫結派

另一方面，國務委員兼外長王毅周一（22日）在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。外交部官網公布，兩國外長表示，國際社會都認為美方應反思近年來其所做所為給全球和平及發展帶來的損害，停止單邊霸凌行徑，停止干涉他國內政，停止拉「小圈子」再搞集團對抗。

外交部發言人華春瑩還表示，中俄關係「坦坦蕩蕩」，不像「個別國家拉幫結派，有著不可告人的陰謀甚至陽謀」。

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責任編輯：尹航

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