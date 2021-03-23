胡錫進：歐盟離不開中國 「象徵性制裁」刷存在感

▲ 胡錫進指歐美的制裁只是虛張聲勢

歐美多國22日宣布就新疆人權問題，制定4名中國人及實體，中國迅速宣布更強力的反制措施。《環球時報》總編輯胡錫進嘲諷歐美虛張聲勢，因為被制裁者顯然與歐美無連繫，「只有很自以為是的人，才會著迷於這樣的無聊遊戲」。他又指歐盟根本離不開中國，應思考如何發展壯大，而非這樣刷存在感。

胡錫進23日在微博發文稱，中國的打擊對象包括德國墨卡託中國研究中心，它是德國乃至歐洲最大的中國研究中心，切斷它與中國的聯繫，意味著該研究中心的調研渠道難以為繼，影響力將受沉重打擊。西方的制裁顯然只是營造一種「西方團結」的氛圍，試圖增加對中國的壓力。

最近中美及中歐的交手，反映出中西意識形態衝突在加劇。但加劇就加劇了，沒甚麼了不起。歐盟致力於構建多極世界，它的根本任務是發展壯大自己，成為更有影響力的一極，那樣的話它就不能沉湎於搞人權鬥爭，刷存在感。它必須擴大與中國的務實合作，而不是跟著美國無底線地懟中國。

胡錫進表示，不要因為美英加與歐盟一起「象徵性制裁」中國，而產生「整個世界都在制裁中國」的錯覺。首先，西方國家不代表世界，他們彼此之間貌合神離，中國已是歐盟最大的貿易夥伴，「他們離不開中國，他們的那一套不僅中國不吃，在世界上也不受歡迎」。

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責任編輯：陳建錫

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