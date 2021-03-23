【數字人民幣】六大國有銀行開始推廣數字人民幣錢包

內地數字人民幣測試進程提速。據《上海證券報》報道，六大國有銀行已經開始推廣數字人民幣貨幣錢包。

報道指出，在國有銀行營業網點中，客戶只需要提出申請，便可以申請白名單，在央行數字人民幣應用程式（APP）中，以設立銀行子錢包方式參與測試。

報道稱，不少應用場景已經開始接納數字人民幣。不僅有京東 （09618） 、美團 （03690） 等互聯網巨擘，還有上海地鐵裏的黑拾自動販賣機以及徐家匯匯金百貨的實體購物中心，都開始接受數字人民幣作為支付貨幣。

報道引述銀行人士表示，數字人民幣錢包對於個人消費者而言意義重大，因為其並非一定要綁定銀行卡，是一個真正的錢包的電子化，這也是其區別第三方支付工具的一大特點。

人民銀行數字人民幣研究所所長穆長春上周末表示，目前的支付工具，無論是銀行卡還是微信、支付寶，都是與銀行賬戶體系綁定的，銀行開戶是實名制，無法滿足匿名訴求。數字人民幣與銀行賬戶松耦合，可以在技術上實現小額匿名。

內地去年10月開始數字人民幣公開大規模測試，目前仍在進行中。深圳、蘇州、北京、成都等地均通過發紅包進行數字人民幣的測試活動。

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責任編輯：蒯宇澄

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