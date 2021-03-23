▲ 外媒：中美各像箭豬與狐狸 狐狸多謀但箭豬更懂這樣

中美會談阿拉斯加戰略對話激烈交鋒，中國表明拒絕接受美國「居高臨下」，直指美國「沒有資格」，這場會談可能成為中美關係轉捩點。英國國際政經史學家弗格森（Niall Ferguson）在媒體撰文，分別將中國與美國比喻為箭豬與狐狸，認為狐狸雖然足智多謀，但容易分心，遠不如箭豬專注。弗格森提出，中國這「箭豬」正一心一意推動台灣與大陸統一，而下一場「台灣危機」很可能標誌著美利堅帝國的終結。

弗格森是美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）高級研究員，多年來集中研究英國、美國大國興哀歷史。

弗格森本周在彭博社發表文章，引用了英國現代哲學家以賽亞 • 柏林（Isaiah Berlin，1909-1997）的著名比喻「箭豬與狐狸」（The Hedgehog and the Fox）來比喻中美。

「箭豬與狐狸」源自「狐狸和貓」這個寓言。狐狸狡猾並足智多謀，向貓自誇懂得很多技巧，貓則坦言自己只會一樣。結果獵犬來了，貓馬上爬到樹上，狐狸卻想了很多辦法逃走但沒有行動，被獵犬咬死。

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自然界中，箭豬與貓一樣都是專注手。柏林的「箭豬與狐狸」比喻用來形容兩類思想家和作家。「箭豬派」將所有事情都聯繫到一套通用的原則，行動也向著這項目標邁進，「狐狸派」則追求很多目標，但這些往往都互不相干以至互相矛盾。

弗格森把「箭豬與狐狸」借來套用到中美，稱美國外交焦點分散，在多個層次都有行動，相比之下中國把所有事都聯繫到始終如一、包羅萬象，有時更顯得狂熱的內在願景，那就是國家統一。

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美國外交大師基辛格（Henry Kissinger）50年前以國安顧問身份，經巴基斯坦秘密到訪北京，與時任中國總理周恩來會面，此行改變了世界往後50年地緣政治格局。弗格森提到，基辛格向中方提出了不少訴求，包括發揮對越南影響力，讓美軍較易很越戰抽身、制衡蘇聯、減慢國際核軍備競賽節奏、南亞印巴衝突事宜等等，還有就是安排時任美國總統尼克遜歷史性訪京。

周恩來的回應則只有一個焦點。周恩來向基辛格指出，假如台灣這個關鍵問題未解決，中美關係全盤問題都難以解決。

弗格森表示，50之後，台灣依然是北京的頭號任務，而歷史的發展和國際力量平衡的改變，出乎基辛格當年預料。美國今天仍在充當多面手，又是印太戰略，又是人權議題，又是科技戰貿易戰的時候，中國大陸已經建立了收復台灣的軍事能力。

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弗格森引述跟進台灣防務的傳媒人格里爾（Tanner Greer）表示，台灣軍隊能夠部署的一切武器系統，解放軍至少都有同等的能力，一些武器系統更完全把台軍比下去。弗格森然後指出，更重要的是，中國大陸已打造了一個反介入／區域拒止（Anti Access/Area Denial，A2/AD）氣泡，能阻止美軍接近台灣。

弗格森直言，作為研讀歷史學的人，自己正在看到一個十分危險的情況。他認為，相比美國前總統特朗普只視台灣為一枚棋子，拜登政府對「捍衛民主」是認真的，然而美國對台口頭承諾變強的時候，軍力卻在相對減弱。「當口稱承諾穩如盤石，而現實卻疏如幼沙，雙方都很容易會誤判。」

美國當年輸掉越戰後未有衰落，社會主義的擴張也沒有產生骨牌效應。相比之下，弗格森指出，美國若輸掉台灣衝突以至沒有出手，則會意味美國在整個印太地區的霸主地位終結；中國屆時可以洗脫近200年歷史屈辱、打破第一島鏈，並接管「芯片麥加」台積電，而芯片就是新的石油，這肯定會導致美元出現拋售、美債大跌。「箭豬專心一件大事，那件大事可能就是得台灣者得天下。」

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責任編輯：連兆鋒