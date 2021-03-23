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胡潤公佈內地大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列頭三

國情動向 14:28 2021/03/23

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內地調研機構胡潤周二(23日)發布了《2021數雲·胡潤中國大消費民企百強榜》（Shu Yun · Hurun China Top 100 Most Valuable Consumer Goods Companies 2021），當中華為（Huawei）位列中國大消費領域價值最高民營企業。據報上榜企業總價值9.86萬億元（人民幣，下同）；從數量來看，食品、家電行業上榜企業數最多。

【數字人民幣】六大國有銀行開始推廣數字人民幣錢包

內地互聯網「反壟斷」誰是贏家？路透社這樣解讀

綜合外媒報道，在胡潤公布的有關榜單中，首5名排名如下：

排名 民企 價值（億元人民幣）
1 華為 11,000
2 美的 5,800
3 海天 5,000
4 比亞迪 4,900
5 小米 4,600


據中新網報道，按行業分佈，食品、家電行業上榜企業數量最多。這些行業代表企業如下：

食品行業 雙匯、頤海國際，達利
家電 美的、格力、海爾
汽車 比亞迪、蔚來、長城
服裝 安踏、李寧、海瀾
手機 華為、小米、vivo

另外，按地域分佈，廣東上榜企業數量最多，排名如下：

排名 地區
1 廣東（36家）
2 浙江（12家）
3 上海（11家）
4 北京（10家）
5 福建、四川（各5家）

按城市計算，排名如下：

排名 城市
1 深圳（11家）
2 上海（11家）
3 北京（10家）
4 廣州（10家）
5 杭州（7家）

華為5G專利最多 但專利費平絕全球主要競爭者

【華為5G】支援養豬養魚採礦 華為憑這些抗美封殺

據胡潤官網資料稱，胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從有關百強榜可見，中國製造業轉型升級成功，榜單上很多企業已成國內先進製造的標杆企業。他又稱，中國已經進入一個品牌時代，近2年能明顯感受到中國本土品牌的崛起，特別在大消費領域，不僅產品本身已達國際標準，品牌包裝設計亦為國際級。

胡潤又稱，華為是轉型最成功的中企之一，以其5G技術最為有名，惟其大部分銷售收入來自大消費領域。他指，雖然近期芯片短缺導致華為銷售有所下滑，但其仍是中國大消費領域最成功民企。

據官方資料顯示，該榜單又胡潤研究院與杭州數雲信息技術有限公司聯合發布。

責任編輯：黃良潤

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