【中國樓市】深圳二手成交量近「腰斬」 中介被迫歇業

深圳連環出招壓抑二手樓價，自推出參考價機制後，整個2月份的二手樓網簽量為5,272套，按月大跌逾41%，近乎「腰斬」；掛牌量為107,472套，按月下跌4.9%。內媒走訪深圳市面，發現二手成交量暴跌令中介機構生意慘淡，部分門市被迫選擇歇業，不少中介人員已辭職轉行。

央視報道，過去的個多月時間內，深圳二手樓市場買賣雙方陷入博弈，房產中介機構遇到了專項檢查，市場環境發生巨大變化，許多二手樓中介已熬不下去。根據統計，2月22日至28日當週深圳二手房網簽量為834套，3月1日至7日為991套。新政出台前幾週的周網簽量在1,900到2,500套左右，降溫明顯。

目前深圳二手樓市場觀望情緒濃厚，當地 市民黃女士近期打算買樓，為了對比多個屋苑的真實報價，她在社交平台上加了10多名中介人員。 通過詢價，黃女士發現，不少業主的真實報價並沒有出現大幅下調，但是銀行發放的貸款卻大幅調低，原本打算「以小換大」的她，只能暫停買樓大計。

中原地產研究中心研究員李璐表示，3月初市場上半個月的帶看量還是比較平穩，但是轉化率非常低，市場成交量大幅下滑，幅度大約在八成左右，預計最近幾個月，二手樓市場還是會處於參考價新政的消化期，成交會持續低迷。

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責任編輯：陳建錫

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