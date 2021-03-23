▲ 80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權

擁有27成員國的歐盟與美國、加拿大及英國罕有同步就新疆議題制裁中國，被指意味全球30國在制裁中國問題上有一致觀點。國務委員兼外長王毅周二（23日）在廣西會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫時，借機再回應西方的新疆人權議題批評，強調正在舉行的聯合國人權理事會會議上，80多個國家支持中國在新疆問題上的立場；他並指，編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返了。

根據中國外交部網站通報，王毅23日在廣西桂林與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談時說，「這幾天，少數西方勢力紛紛登台表演，對中國進行抹黑指責。但他們應該知道，編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返了」。

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王毅並稱，在正在舉行的聯合國人權理事會會議上，80多個國家以共同或單獨發言形式，聲援和支持中國在新疆問題上的正當立場。

王指聯合國人權理事會 80多國支持中國新疆政策

他表示，這足以說明，公道自在人間，「少數西方勢力的操弄根本代表不了國際社會。任爾東西南北風，我自巋然不動。這些倒行逆施根本阻擋不了中國前進的步伐，也無法扭轉歷史發展的潮流。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日出訪歐洲，與此同時，美國、歐盟、加拿大和英國宣布制裁新疆官員；這是美國新總統拜登（Joe Biden）上任後，西方國家首次採取這類協調行動反制中國。

於此同時，拉夫羅夫22日起訪問中國，被視為中國在美中高層對話後聯俄抗美。他在展開訪問前對中國媒體表示，莫斯科和北京政府應減少依賴美元和西方支付系統，以反制西方意識形態方針。

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責任編輯：鄧國強

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