康希諾「吸入用」疫苗獲批臨床試驗 霧化吸入無需注射

中國再多一款新冠疫苗獲批臨床試驗，該款疫苗由康希諾生物 （06185） 和中國軍事科學院軍事醫學研究院合作開發，為吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）。吸入方式即是採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，因為無痛，可及性有望更高。

據內媒報道，吸入用重組新冠疫苗與2月25日獲得附條件批准上市的重組新冠疫苗疫苗（5型腺病毒載體）的毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用霧化吸入免疫專用裝置進行免疫。

值得一提是，肌肉注射是疫苗傳統的接種方式，而霧化吸入免疫方式是採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而在呼吸道粘膜激發免疫反應，預防新冠病毒感染，另外，因為無痛，未來疫苗的可及性有望更高。

無痛方式助疫苗提高可及性

目前，全球已經獲得緊急使用權或有條件上市的新冠疫苗都是肌肉注射，不過，康希諾生物吸入用新冠疫苗並非全球首次進行非肌肉注射式新冠疫苗的研究。如2020年8月，國內上市了首個國產鼻噴劑型的流感疫苗。

2020年9月，由廈門大學、香港大學、北京萬泰生物共同研制的鼻噴流感病毒載體新冠疫苗正式啟動臨床試驗。根據萬泰生物2020年底發布的公告，該研究目前已進入二期臨床試驗。

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責任編輯：尹航

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