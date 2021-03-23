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中美角力波及Tesla？馬斯克仍唱好：中國將成最大市場

經濟脈搏 15:13 2021/03/23

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中國政府據報正限制軍隊人員和重點國企員工，使用特斯拉（Tesla）的汽車，以防數據被收集、洩露國家安全訊息。外界關注，事件是否反映中美角力，特別是中美科技戰，是否已波及特斯拉。不過，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）周二（23日）繼續唱好中國市場，指未來十年中國經濟發展向好，並致力推動可持續能源，長遠而言中國將成Tesla最大市場。

路透社報道了馬斯克上述的這番談話。

而綜合內媒報道，日前參與中國發展高層論壇2021年會的馬斯克，接受了央視記者專訪。他回應記者問及，中國邁向「高質量發展」、「實施擴大內需戰略」對其公司的影響，稱未來十年中國經濟發展向好，並致力實現一個以可持續能源為特點的未來。從長遠來看，中國將成生產電動車的Tesla最大市場，亦是其生產最多車輛、擁有最多客戶的地方。

彭博：中國禁止Tesla汽車進入軍用設施及宿舍

獲日企尋求代工電動車 中國或將搶佔產業發展先機？

被問及對「十四五」規劃中的哪些提法印象較深刻時，馬斯克回應指，是中國對「低碳經濟」以及最終實現可持續能源經濟的承諾。他指，2030年「碳達峰」和2060年「碳中和」是進取和偉大的目標，又希望更多國家設定類似目標。

馬斯克稱，樂觀而言，他「非常有信心」中國將有美好未來，其正朝成為全球最大經濟體的方向發展，在未來將更繁榮昌盛。他指，「十四五」規劃將成為「成就這一繁榮的重要環節」。

馬斯克：我們絕對不會從事間諜行為

另外馬斯克上周六（20日）透過視訊出席中國發展高層論壇時，曾擔保他的汽車公司絕對不會從事間諜行為，更稱特斯拉處境如「TikTok」，應避免不必要憂慮。

《南華早報》日前則援引消息指，馬斯克下月或造訪中國。

今年1月，馬斯克亦曾接受央視記者專訪。當時就Tesla在中國設廠一事，他指上海超級工廠是Tesla在美國本土外的首個超級工廠，亦將是技術最先進的一個。他亦稱，中國改革開放有紮實開放舉措，中國在朝正確方向發展，並在太陽能、電動新能源車等領域成為領先者。而由於中國電動車佔汽車市場比仍小，對車企而言充滿機會。

美商提高加拿大電動車用材料產量 抗衡中國主導

內地「碳中和」減排限產 將這樣影響鋼鐵市場

責任編輯：黃良潤

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