【神州快訊】郵儲銀行成功發行300億元境內無固定期限資本債券

3月22日，中國郵政儲蓄銀行在中國債券信息網發布公告，於3月19日完成2021年第一期無固定期限資本債券發行，本期債券發行規模為300億元人民幣，發行票面利率為4.42%。

無固定期限資本債券是商業銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行此次無固定期限資本債券發行主要呈現以下幾個特點：一是主體資質好。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行主體評級及債項評級均為AAA。此前，郵儲銀行也獲得了國際三大評級機構的認可，惠譽、標普及穆迪分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級。此外，標普全球全資子公司標普信評也給予郵儲銀行AAAspc的境內主體信用評級。這充分體現了評級機構對郵儲銀行經營表現和主體資質的高度認可。二是發行市場化程度高，投資者認購踴躍。本期債券實現了投資者高度多元化，最終近120家機構參與認購，機構類型包括國有大行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司、財務公司和境外機構等，全場認購倍數達3.09倍，創近期可比債券認購倍數新高，充分體現了各類專業投資者對郵儲銀行投資價值的堅定信心。三是發行利率、利差均創近期可比債券新低。市場化定價導向下，各類投資者參與熱情高，最終本期債券實現發行利率4.42%，較當日5年期國開債到期收益率利差102BPs，均創2020年8月以來國有大行、股份行無固定期限資本債券新低。

作為一家定位於服務「三農」、城鄉居民和中小企業，並致力於為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務的大型零售銀行，郵儲銀行依託特色鮮明的「自營+代理」模式，近4萬個深度下沉、布局均衡的營業網點覆蓋中國99%的縣（市），個人客戶已突破6億戶，覆蓋超過中國人口總量的40%。經過14年努力，郵儲銀行的影響力日益提升，在2020年英國《銀行家》雜誌「全球銀行1,000強排名」中按一級資本位居第22位。

根據募集說明書披露，本期債券發行完成後，募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約0.54個百分點，將進一步夯實郵儲銀行資本實力，提升服務實體經濟能力。

（資料由客戶提供）