華春瑩怒駁歐美制裁 「大炮打開中國大門的時代已一去不返」

▲ 華春瑩大篇幅駁斥西方的制裁決定

歐美多國就新疆人權問題對中國實施制裁，外交部發言人華春瑩今日（23日）嚴厲反駁指，這些國家自封「人權判官」，但在人權問題上劣跡斑斑，無任何資格指摘中國。她指，中國不是120年前的中國，「架起幾門大炮就能打開中國大門的時代，已經一去不復返了！」他們將為其愚蠢及傲慢的行為付出代價。

華春瑩在記者會上以超長篇幅回應此事，她指美、英、加及歐盟基於謊言和虛假信息，以人權為由對中國新疆有關人員和機構實施制裁，中方予以強烈譴責。中方已分別召見歐盟、英國駐華大使提出嚴正交涉，並第一時間表明嚴正立場，並宣布對歐方有關機構和人員實施制裁。中方也已向美加提出嚴正交涉。

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新疆近40年以來的發展成就，包括維族人口從550萬增長至1280萬、人均壽命30歲提高至72歲，各族依法享有中國憲法賦予的各項權利，是最為成功的人權故事之一。但有關西方國家的政客不願承認這事實，對反華政客捏造所謂證據如獲至寶，基於虛假的所謂內部文件，甚至對中國官方文件和數據斷章取義、歪曲篡改。這些國家關心的根本不是人權和真相，而是不願意看到中國的成功發展，以各種藉口來干涉中國內政，企圖遏制中國的發展。

華春瑩逐個國家指出其犯下的人權罪行，如美英法等殖民者在長達400年的黑奴貿易中，導致上千萬的黑人死亡；二戰期間納粹德國屠殺近600萬猶太人，包括了100多萬兒童；美英在阿富汗殘忍殺害無辜平民；法國軍隊殖民期間在阿爾及利亞屠殺了550萬人；加拿大在19世紀對原住民實施文化滅絕政策等。「今年是利比亞內戰10週年，法英和歐盟發動利比亞戰爭，製造了大規模的人道主義災難...超過100多萬人亟待救助，他們（英法）難道不應該被追責嗎？」

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這幾個國家漠視民眾的生命權和健康權，任由數以萬計的人民死去，奉行疫苗民族主義，大量囤積遠遠超過他們人口需要的新冠疫苗，導致發展中國家無苗可供。 美西方口口聲聲保護人權，他們到底保護的是什麼？... 他們如何體現對人權的尊重和保護，他們難道不應該感到羞恥嗎？」

她強調，這幾個國家想當「權教師爺」，但他們不配，也沒有實力， 今天的中國不是伊拉克，不是利比亞，也不是敘利亞，也不是120前的中國， 外國列強架起幾門大炮就能打開中國大門的時代，已經一去不復返了；幾個所謂的學者和媒體同官方勾結就能肆無忌憚抹黑攻擊中國，而不受任何懲罰的日子，也一去不復返了。 中方奉勸他們不要低估中國人民捍衛國家利益與民族尊嚴的堅定意志，來而不往非禮也，他們終將為他們的愚蠢和傲慢付出代價。

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責任編輯：陳建錫

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