多地推二手房指導價 內地樓市進入「政府定價」時代？

繼深圳二手房指導價橫空出世後，成都市亦出台樓市新政，擬建立二手住房成交參考價格發布機制。至此，內地已有四市跟進二手房指導價政策。有分析指，從新房限價到二手房限價，標誌著內地樓市全面進入「政府定價」時代。

成都市住建局網站22日發布《成都市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》，其中將熱點房源限售期限由3年延長至5年，法拍房也被納入限購政策。

成都將建立二手住房成交參考價格發布機制

《通知》還提出，建立二手住房成交參考價格發布機制；加強個人住房貸款管理，嚴格審查貸款人個人信息的真實性，切實防範消費貸款、經營性貸款違規流入房地產市場。

成都市住建局表示，將先期重點對熱點片區、熱點樓盤的二手住房實際成交價格進行梳理，逐步形成區域網格化的二手住房參考價格，定期在市住建部門官方網站、微信公眾號及「成都住房租賃交易服務平台」發布，用於指導二手房市場買賣、加強二手房交易管理。

繼深圳2月8日宣布建立二手住房成交參考價格發布機制後，已有廣東東莞、江蘇無錫、四川成都三市明確將建立類似機制，不排除後續其他城市也會跟進。該措施相當於對二手房進行限價，與內地大部分熱點城市已出台的新房限價類似。

深圳二手房網簽量大降

深圳公布的3,595個小區二手房成交參考價，幾乎相當於市場價約7折。指導價公布後，許多銀行均開始以指導價放貸，買家首付佔比提升，賣家則企硬未有降價，導致深圳二手房網簽量大降，二手樓市整體陷入觀望期。

據央視報道，過去的個多月時間內，房產中介機構遇到了專項檢查，市場環境發生巨大變化，許多二手樓中介已熬不下去。

據深圳市房地產中介協會公佈的數據統計，2月22日至28日當周深圳二手房網簽量為834套，3月1日至7日為991套。新政出台前幾周的周網簽量在1900到2500套左右，市場成交降溫明顯。此外， 整個2月份深圳二手房網簽量共計5272套，較1月8971套大跌逾41%，近乎腰斬。

目前，深圳二手樓市場觀望情緒濃厚，當地市民黃女士近期打算買樓，為了對比多個屋苑的真實報價，她在社交平台上加了10多名中介人員。通過詢價，黃女士發現，不少業主的真實報價並沒有出現大幅下調，但是銀行發放的貸款卻大幅調低，原本打算「以小換大」的她，只能暫停買樓大計。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，深圳目前住房按揭、經營貸已全面執行參考價，降槓桿開啟，只要槓桿控制住，深圳房價就會穩定下來。

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責任編輯：蒯宇澄

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