【中歐關係】紐時稱德國太依賴中國？答案在這江南水城中

在歐盟就新疆問題制裁中國,並叫停審議中歐投資協定之際,《紐約時報》 報道,德國似乎過度依賴中國,其中從江蘇水鄉——太倉,便能洞悉到這一現象。

《紐約時報》 周二(23日)發表了一篇題為《 從「德企之鄉」太倉看中德經濟聯繫和隱憂》 (How Close Are China and Germany? Consider ‘Little Swabia.’)的報道。

報道指,太倉目前現已有350多家德國公司,受其低廉樓價、鄰近的機場及與他們「同心協力」的當地官員吸引,到當地設廠;當中多數德企均為「家族公司(Mittelstand)」,是支撐德國經濟、生產「有特殊市場定位」的工業產品的中小型製造商。

另據資料顯示,太倉德企所屬的Mittelstand公司類別,佔德國企業營業總額35%,貢獻60%就業崗位。

《紐時》稱這個距上海僅約只有一小時車程的工業城市,已成中德經濟關係的縮影,與德國的工業中心聯繫緊密,許多在當地的工廠主來自德國士瓦本地區(Swabia);又引述太倉德國中心的董事總經理馬悌思(Matthias Müller)稱,當地是個「非常友好的環境」,德企從未受壓要與中方分享技術和商業秘密,只要不觸及政治敏感問題即可。

太倉德企遇新競爭對手 或影響在華前景

惟報道也指出,太倉德企依賴中國的同時,或面臨中國新競爭對手,並影響其在中國市場的前景。

報道指,隱藏在千絲萬縷的經濟關係之下,是當地德企正面對中國競爭對手日趨成熟所帶來的挑戰。雖在新冠疫情期間,中國已成德國最大貿易夥伴,取代美國;並成為德企主要市場,如賽德斯—奔馳(Mercedes-Benz)去年在華銷量是在美的3倍。但有德企高層向《紐時》稱,中國加大在精密機械領域直接收購德企,或與之競爭;部分德企培養的當地管理人員已離開並成立新公司與其競爭。

報道又指,雖然德國擁有的工廠生產精密機械,為許多中國製造商維持運轉所需;但德國一基金會Bertelsmann Foundation警告,若中國成功地實現了產業自主化,對有關德企工廠將不再有需求。 德國機械工程工業協會(VDMA)的外國市場主管Ulrich Ackermann更直言,太倉的情況已不是「雙贏局面」。

發展對華關係卻內外交困 左右為難

《紐時》又指,上述緊密關係已引發外界擔憂德國已過度依賴中國,尤其對企圖在貿易和地緣政治上孤立中國美國總統拜登(Joe Biden)而言。

報道稱,去年12月,德國主導了歐盟與中國達成初步投資保護協定的過程,而德國總理默克爾(Angela Merkel)亦為協定辯護,於今年1月暗示德國不想讓在新冷戰中站邊。

惟未來德國將面臨更大壓力,外界或要求其「選邊站」。如歐洲議會(European Parliament)有多名議員反對上述協議;一些歐洲政客、選民和人權組織要求德國在人權問題上對華更強硬。甚至該國通常支持默克爾的主要商業團體亦呼籲中國回應有關批評。

太倉在哪裡?

太倉市位於中國江蘇省最南部,是典型的江南水鄉城市,文化底蘊豐厚,工業發展迅速,其亦距上海最近的城市,市區與上海市嘉定區相鄰。太倉也是中國經濟最為發達的縣市之一。

