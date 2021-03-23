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華春瑩：中國民主才是最廣泛、最真實的民主 歡迎來討論

國情動向 17:55 2021/03/23

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華春瑩指中國民主才是最真實的民主。資料圖片，圖為全國人大代表投票情況

歐美多國聯手向中國實施制裁，中國外交部發言人華春瑩今日（23日）表示，這些國家明顯是有協調地行動，但中方不擔心，中國佔世界總人口五分一，英美加及歐盟加起來才佔11%，他們沒有資格代表國際社會。她強調，中國的民主才是最廣泛、最真實的民主。如果這些國家想討論民主，中方非常歡迎。

華春瑩表示，中方的朋友圈實際上愈來愈大，這些國家代表了以美國為首的西方國家的一些價值和主張，而他們的所作所為，他們在所謂人權、民主問題上顯示出來的霸道、虛偽，他們的表演讓世界人民看得非常清楚了。中方希望他們能夠反躬自省，好好地去檢視一下自己，正確認識自己。

世界上所有的國家，無論大小、貧富、強弱都是平等的，中方認為每個國家都應平等相待，相互尊重，不能動輒基於一些謊言去干涉別國的內政。這幾個國家的政客和外交官們，應該重新去上一上課，「特別是面對中國這個14億人口大國的時候，他們應該學會以平等和相互尊重的態度來與中國對話和打交道」。

華春瑩指出，民主是人類發展成就之一，其標誌是以立法形式確保權力屬於人民，即公民有權管理國家事務及合法行使權力，而「民主模式」不存在統一的標準。應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利。以「推進民主」為藉口乾涉主權國家內政不可接受。她再以本次疫情為例，指這些最發達的西方國家面眼睜睜地看著幾十萬人死去，「他們的民主是服務於人民的嗎？當他們忙著去爭取拉攏他們黨派選民的時候，中國政府正在忙著全心全意地為人民服務！」

她表示，中國的民主才是最廣泛、最真實的民主。所以如果這些國家只是想討論民主，我們非常歡迎他們來跟我們討論。

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責任編輯：陳建錫

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