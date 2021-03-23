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歐盟一國不合群  匈牙利斥制裁中國特別愚蠢

國情動向 18:05 2021/03/23

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歐盟外長會議決定就新疆問題，制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，為歐盟32年來首度制裁中國。這一決定是通過歐盟機制拍板，但歐盟內部似乎對此有一些分歧，其中至少一國展示「不合群」姿態。匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托（Peter Szijjarto）反對制裁中國，批評此舉愚蠢、毒害中歐關係。

匈牙利媒體hirado報道，就在周一歐盟外長會議舉行間隙，匈牙利外長西亞爾托在個人Facebook帳號上舉行了一場線上新聞發布會，談到了他對歐盟最新制裁的看法。

「我們認為這是毫無意義、自我膨脹和有害（pointless, self-aggrandising and harmful）的決定」。在發布會一開始，西亞爾托簡單概述了歐盟外長會議做出的制裁決定，並對匈牙利媒體闡明了他和匈牙利政府的態度。

匈牙利外長：歐盟制裁措施是自我膨脹

西亞爾托補充說，這一議題至少應在歐盟峰會上由各國元首討論決定，而不是在外長會議上。他還認為，在新冠疫情期間，國際合作至關重要，在此時做出如此決定特別愚蠢（particularly senseless）。

歐盟就新疆人權制裁中國32年來首次 京即反制

美歐加英選在這天同步制裁中國  藏政治符號

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現在應該做的事情是拯救生命，而不是制裁。歐盟外交部長會議不應該變成一個制裁會議……在歐盟，他們正試圖轉移人們對疫苗等現實問題的注意力，盡管代價是人們的生活、健康和歐洲的經濟損失。

當談到歐盟制裁決定的影響時，西亞爾托直言不諱。他說，很明顯，這一制裁決定的後果將進一步毒害中歐關係，除此之外「什麽都不會改變，（所以）沒有必要這麽做」。

值得一提的是，在此次新聞發布會舉行前，在布魯塞爾參會的西亞爾托就多次在Facebook發文，表達對歐盟外長會議議程的不滿。

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22日當天，西亞爾托發布貼文諷刺道，「在疫情肆虐之際，歐盟卻正忙於做出制裁決定。我可以說好極了！」並配上了「憤怒」的表情。

「毫無意義  進一步毒害中歐關係」

中新社報道，匈牙利與歐盟早現分歧。疫情期間，防疫和疫苗優先？還是政治化議題優先？在這個問題上，匈牙利和歐盟間就曾鬧得不愉快了。

作為歐盟成員國中首個批準中國新冠疫苗的國家，匈牙利只是因為「不合群」，選擇從中國、俄羅斯購買疫苗，便遭到了一些歐盟國家的針對性批評。

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西亞爾托21日接受媒體採訪時據理力爭，稱是由於歐盟無法穩定提供疫苗，匈牙利才決定「向東看」。目前匈牙利已超過150萬人接種了第一劑疫苗，其中約70萬劑來自中俄，這一進度領先歐盟其他國家。

西亞爾托還回應道：「疫苗從來不是一個意識形態話題，而是關乎拯救生命。從一開始就將這個問題政治化是一個巨大的錯誤」。

責任編輯：鄧國強

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