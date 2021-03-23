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「小趙薇」張京少女舊照曝光  首次替胡錦濤翻譯緊張到腳震（組圖）

社會熱點 19:43 2021/03/23

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中美會談阿拉斯加登場時，為中方高層官員翻譯的張京驚艷全場，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方展開長達16分鐘「反擊」時，張京從容處理、舉重若輕，一次過筆錄內容後，一口氣將其口譯為英語，清晰地向闡明中方立場，更贏得輿論場一片掌聲。張京一時紅遍國內外，人民日報社旗下《環球人物》曝光她鍛煉成材的經歷，更展示她多張少女時代的照片。

《環球人物》的報道說，張京於2003年從重點中學杭州外國語學校畢業，成績名列前茅，是個高材生。

奚先生回憶高中時同桌的她－－張京時，不禁這樣形容：張京是同學們青春中的美好回憶，眼睛大大、有點像印度混血兒；，而當年《還珠格格》熱播時，同學們都叫她「小趙薇」。

奚先生憶當年「同桌的你」　張京是美好回憶

在不少同學的回憶中，張京也是一個多才多藝的女孩。她擅長主持節目，唱歌跳舞樣樣俱佳，還畫得一手好畫，打得一手好排球。

在奚先生眼中，張京身上最難得的是成熟氣質，同學們經常會看到她坐在一個地方，陷入沉思，只是盯著一個角落或一本書，可以一個下午都不說話，「這是她很冷的一面，後來我才知道她是在思考，想一件事情直到想透為止」。

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當時張京成為了學校第一位保送到外交學院的女生，不少老師都為她放棄可能進入清華北大的機會感到遺憾。張京在大學的表現非常優秀，在外交學院英語系學習的4年間，她先後在第十屆「外研社杯」全國英語辯論賽中獲得冠軍，在第十屆「21世紀杯」全國英語演講比賽中獲得亞軍。

到了2007年，張京進入外交部工作，從此開始，她就一直在這種忘我狀態中。

張京2007年進入外交部  接受4個月魔鬼式培訓　

報道指出，那一年，她從外交學院畢業進入外交部翻譯室英文處，開始了爲期4個月的魔鬼式培訓。每天上午下午各一小時的聽力練習，BBC原版新聞聽一遍後立即翻譯。上午有90分鍾的中譯英口譯，下午還有觀摩新聞發布會等活動。下午5點後，往往還會有「加餐」。張京和另外兩個同事組成小組，翻譯平時領導人的講話，一直練到晚上八九點鐘。

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經過了嚴苛訓練後，張京開始接任務，從易到難。2008年後，翻譯室的工作任務加重，張京在2014年提到，「今年英文口譯任務接近3000場，不算出差。翻譯室英文口譯共42人，常年頻繁接任務的大概有20—30人」。也就是說，平均一個人一年要完成100到150場口譯。

2011年對張京而言是關鍵一年，她第一次給時任國家主席胡錦濤做翻譯，場合是某國大使遞交國書。整個會見過程一共15分鐘，報道形容，會見結束後，張京下樓梯時腿是抖的。

但10年後的今天，當年翻譯室的新人－－張京已經成了翻譯司培訓處副處長，承擔黨和國家領導人外事活動口筆譯任務已是如魚得水。

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責任編輯：鄧國強

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