中歐相互制裁關係添陰霾？歐多國傳召中大使（第二版）

歐盟各國與中國關係，恐隨著雙方相互制裁更趨緊張。因應有本國人員受制裁，荷蘭、德國外交部先後傳召中國駐當地大使，表達不滿；瑞典外交部亦提出嚴正抗議，亦表示會直接向中國使館反應。

（新增意大利外交部最新消息）

綜合外媒報道，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）周二（23日）召見中國駐德大使吳懇，對有德國議員和學者受中國制裁表達不滿。德國外交部當日邀吳懇部內進行「緊急會談」，並向其表達立場。德方指，中國的制裁將讓歐盟與中國的關係惡化，行為不恰當，籲中方立即收回有關措施。

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正在布魯塞爾參與歐盟外長會議的瑞典外相林德（Ann Linde）對此亦提出嚴正抗議。報道指，林德周二接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，會直接向中國使館反應。

據報在周二，荷蘭外交部亦就國會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）被中方制裁傳召中國大使；比利時外交部則召見中國駐比大使曹忠明，強烈反對中國對歐盟實體和歐洲議員實施制裁。丹麥、立陶宛也召見了中國大使。

據法媒報道，意大利外交部周四（24日）亦發表聲明，指將於周五（25日）召見中國駐意大使，並表示會談及中方對歐盟實施的制裁措施。

各國外長就中方反制裁的言論：

德國外長 德政府堅持與吳懇面談，因中國對德國議員和學者的制裁「完全不合理」。歐盟因人權問題對華實施制裁，相較之下中國制裁的對象是「民主和民主機關」，做法不能接受。 瑞典外相 中方須提出制裁有關瑞典機構與個人的原因。有關制裁似純為懲罰表達意見的人，令人完全不能接受。 丹麥外相 中國的制裁是對歐洲和丹麥公民言論自由的攻擊。 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell） 中國的反制裁「使人遺憾和不能接受」。中國沒有改變其政策及回應歐盟的正當憂慮，有關措施亦營造出新的氣氛。反制措施不會動搖歐盟的決定，將繼續捍衛人權；英、美、加先後和應歐盟對華制裁是「完美」協調。

歐盟周二就新疆問題，制裁4名中方官員及新疆生產建設兵團公安局，中方隨即宣布1制裁歐洲的10人、4機構。當中包括歐洲議會對中關係代表團團長彼蒂科菲爾（Reinhard Bütikofer）、歐洲議會友台小組主席加勒（Michael Gahler）等德國議員、德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）及柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）。名單上的亦包括瑞典學者、瑞典外交政策研究所（Utrikespolitiska institutet, UI）亞洲研究負責人葉必揚（Björn Jerdén）。

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此外，中國和法國近日亦就法國學者邦達（Antoine Bondaz）被中國駐法使館稱呼為「小流氓」（petite frappe）一事，陷入外交風波。報道指，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）因而召見了中國駐法大使盧沙野，表達對使館言行的不滿。盧沙野周一（21日）一度以「行程關係」為由，拒絕法外交部的召見。

而據台媒引述中國使館官網報道，部分上述中國駐外大使周一亦已為歐洲制裁中國，向所在國提出嚴正交涉，要求所在國與歐盟「反躬自省」，立即糾正錯誤，不要干涉他國內政。另外，駐荷蘭大使談踐周一亦向荷蘭外交部提出嚴正交涉，對歐方決定表示堅決反對和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

責任編輯：黃良潤

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