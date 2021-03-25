歐洲多國召中國大使不滿「反制裁」 （不斷更新）

歐盟各國與中國關係，恐隨著雙方相互制裁更趨緊張。因應有本國人員受制裁，荷蘭、德國、法國、比利時、丹麥、立陶宛、意大利、瑞典、斯洛文尼亞等國外交部先後傳召中國駐當地大使，表達不滿。

（新增3國召見中國駐當地大使）

截至本港時間周四（25日）下午10時12分，已先後有9個歐盟國家召見中國駐當地大使，作為對中方「反制裁」的回應。

意大利、瑞典、斯洛文尼亞召見中大使

綜合外媒報道，意大利外交部周三（24日）召見中國駐意大使李軍華，抗議中國對多位歐洲議員實施入境禁令，並重申意國捍衛人權與自由的立場。中國駐意使館隨後則在官網發布新聞稿，未提李軍華被意外交部召見一事，而稱是李軍華向意外交部提嚴正交涉。

而李軍華周三亦出席了意國會外委會聽證會。他表示，有些「政治病毒」比疫情更可怕。有關講話引部分右派國會議員不滿，集體離席抗議。

另報道指，瑞典外長Ann Linde周三亦就中國制裁瑞典亞洲研究學者葉必揚一事，召見中國大使桂從友，由外交部國務秘書代為接見並向中方表達強烈不滿桂從友則透過中使館發出新聞稿指，瑞典和歐洲不要以人權為由干涉中國內政，中國政府堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

報道亦指，斯洛維尼亞外交部周三亦召見中國大使王順卿。

中外交部發言人有關回應

外交部發言人華春瑩周三（24日）在例行記者會上，回應歐洲8國召見中國大使一事時指，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，對中方有關實體和個人實施制裁，是歐盟無理挑釁在先，中方正當正義反應在後。她指，「歐方只許自己任意抹黑攻擊，甚至基於虛假信息和謊言任意制裁，卻不許中方還嘴還手，這本身就是雙重標準，就是霸凌、霸道和虛偽的表現」。

華春瑩強調，中方「不惹事、不挑事也不怕事，不會被訛詐」。對於一些國家召見中國大使，中方完全不接受。中方使節們亦已表明中方嚴正立場，向有關國家提出嚴正交涉。

荷蘭、德國、法國等多國周二傳召中大使

報道指，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）周二（23日）召見中國駐德大使吳懇，對有德國議員和學者受中國制裁表達不滿。德國外交部當日邀吳懇部內進行「緊急會談」，並向其表達立場。德方指，中國的制裁將讓歐盟與中國的關係惡化，行為不恰當，籲中方立即收回有關措施。

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據報在周二，荷蘭外交部亦就國會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）被中方制裁傳召中國大使；比利時外交部則召見中國駐比大使曹忠明，強烈反對中國對歐盟實體和歐洲議員實施制裁。丹麥、立陶宛也召見了中國大使。

此外，中國和法國近日亦就法國學者邦達（Antoine Bondaz）被中國駐法使館稱呼為「小流氓」（petite frappe）一事，陷入外交風波。路透社報道，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）因而召見了中國駐法大使盧沙野，除了就北京的反制措施表達抗議外，亦表達對使館言行的不滿。盧沙野周一（21日）一度以「行程關係」為由，拒絕法外交部的召見。

各國就中方反制裁的主要言論：

意大利副外長 強調捍衛人權與基本自由是意大利不可動搖的立場；無法接受中國採取的反制措施。歐盟是全球事務關鍵要角，希望中國能以更開放坦誠態度與歐盟對話，尋求彼此合作。 瑞典外交部國務秘書 中國國並未對制裁亞洲專家葉必揚（Björn Jerdén）的原因做出任何解釋。 斯洛維尼亞外交部 關切新疆少數族群人權被侵犯，以及關於香港自治的中國法律有所改變。 德國外長 德政府堅持與吳懇面談，因中國對德國議員和學者的制裁「完全不合理」。歐盟因人權問題對華實施制裁，相較之下中國制裁的對象是「民主和民主機關」，做法不能接受。 瑞典外相 中方須提出制裁有關瑞典機構與個人的原因。有關制裁似純為懲罰表達意見的人，令人完全不能接受。 丹麥外相 中國的制裁是對歐洲和丹麥公民言論自由的攻擊。 法國外交部 法國就北京的制裁召見中國大使盧沙野，並強調中國駐法使館侮辱及威脅法國議員及一名學者是不可接受的。 歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell） 中國的反制裁「使人遺憾和不能接受」。中國沒有改變其政策及回應歐盟的正當憂慮，有關措施亦營造出新的氣氛。反制措施不會動搖歐盟的決定，將繼續捍衛人權；英、美、加先後和應歐盟對華制裁是「完美」協調。 美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki ） 無論是阿拉斯加外交高層對談，或者兩國元首通話，都提到新疆問題。國政府比起過去4年，和盟友的合作更緊密，亦會在與盟友和夥伴諮商、評估接下來的行動。

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歐盟周二就新疆問題，制裁4名中方官員及新疆生產建設兵團公安局，中方隨即宣布1制裁歐洲的10人、4機構。當中包括歐洲議會對中關係代表團團長彼蒂科菲爾（Reinhard Bütikofer）、歐洲議會友台小組主席加勒（Michael Gahler）等德國議員、德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）及柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）。名單上的亦包括瑞典學者、瑞典外交政策研究所（Utrikespolitiska institutet, UI）亞洲研究負責人葉必揚（Björn Jerdén）。

而據台媒引述中國使館官網報道，部分上述中國駐外大使周一亦已為歐洲制裁中國，向所在國提出嚴正交涉，要求所在國與歐盟「反躬自省」，立即糾正錯誤，不要干涉他國內政。另外，駐荷蘭大使談踐周一亦向荷蘭外交部提出嚴正交涉，對歐方決定表示堅決反對和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

責任編輯：黃良潤

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