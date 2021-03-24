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習近平加持的「國民美食」 沙縣小吃帶動30萬人就業？（組圖）

國情動向 11:12 2021/03/24

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中共總書記習近平近日赴「第二故鄉」福建考察調研，他到訪三明市沙縣夏茂鎮，即「沙縣小吃」的發源地，並提及小吃與城市化、鄉村振興的關係。據悉，沙縣小吃在內地十分有名，許多城市都有店鋪，以平價物美儼然成了「國民美食」，近年還進軍海外，帶動大批就業。

「十四五」推進城市化、鄉村振興

中央強調全面推進鄉村振興。綜合新華社、央視新聞報道，習近平周二（23日）到訪三明市沙縣總醫院、夏茂鎮俞邦村、沙縣農村產權交易中心，夏茂鎮是沙縣小吃的發源地。

習近平說：「民以食為天，沙縣小吃非常受歡迎。我這次來也是看一看沙縣小吃目前的現狀和前景怎麼樣，沙縣小吃在現有取得成績的基礎上，還要探索，還要完善，還要辦得更好。現在的城市化、鄉村振興都需要你們，這就叫做應運而生，相向而行，我希望你們再接再勵，繼續引領風騷！」

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上世紀90年代初，上千人浩浩蕩蕩到外地做小吃謀生。恰逢中國興起「下海」和「打工」浪潮，城市流動人口暴漲，衍生出吃飯需求。沙縣小吃以「一元（人民幣，下同）進店、兩元吃飽、五元吃好」」的平價原則抓住城市低消費群體，迅速風靡。

上述言論並非習近平第一次談及沙縣小吃。從1985年到2002年，習近平在福建工作了17年多。1999年3月，習近平在沙縣考察時指出，沙縣小吃業的成功之處在於定位准確，填補了低消費的空白，薄利多銷，闖出一條路子，現在應認真進行總結，加強研究和培訓，深入挖掘小吃業的拓展空間。

輻射帶動30萬人就業 對今天有啟示？

2000年8月，習近平再赴沙縣，在夏茂鎮座談時強調，要找準今後經濟發展的支撐點，特別是加強以沙縣小吃業為支柱的第三產業，使之成為新的經濟增長點。

另據「聚焦三明」微信公眾號，沙縣小吃在全國門店超8.8萬家；62個國家都有它的門店；年營業額達500多億元；輻射帶動就業30萬人以上；農村居民人均可支配收入由1997年的2,805元，增長到2020年的21,855元。

稍早前，國務院總理李克強提到，今年就業形勢仍然嚴峻，將從增加穩定就業崗位、廣開靈活就業渠道等兩種手段，解決民眾失業問題；他更披露，目前國內「靈活就業」人口已達2億。

習近平調研「第二故鄉」福建 彭麗媛罕露面二人遊舊地（組圖）

李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力 

【兩會2021】李克強解構今年經濟形勢 GDP增6%以上「不低了」

責任編輯：尹航

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