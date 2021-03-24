▲ 中俄朝伊VS北約 布林肯訪歐預示中美軍事對立？

中美高層會談阿拉斯加登場，但不歡而散。美國之後展開新一輪外交行動，當地時間周二（23日）起訪問冷戰時代西方軍事聯盟北約總部，有強烈鞏固傳統軍事盟友、應對中國挑戰意圖。但與此同時，中國連日與俄羅斯、北韓及伊朗等美國安全的傳統敵人互動。中美似乎進一步呈現軍事安全的對立。

布林肯（Antony Blinken）上任後首訪歐洲，周二開始訪問總部設於比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO），這一組織創建於1949年4月，是美蘇冷戰時期的產物，亦是西方陣營當代最重要的軍事聯盟。

布林肯訪問的北約 是美蘇冷戰時代產物

西方媒體的普遍解讀認為，布林肯此行是要凸出中國崛起對國際秩序構成挑戰，尤其是中美高層會談被指在破局中結束，美方意識到必須鞏固傳統盟友、應對美國眼中的「中國威脅」。

事實上，布林肯周二與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面時，除表達美國對北約的堅定承諾、扭轉前政府時代的美歐疏離外，2人並多次提及中國及俄羅斯的威脅。

【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

外媒：中美各像箭豬與狐狸 狐狸多謀但箭豬更懂這樣

布林肯倡議，北約必須關注中國對「以規則為基礎的國際秩序」構成挑戰，而這也是北約2030年願景的一部分，同時亦堅決反對俄羅斯企圖破壞北約聯盟的行動。

史托騰柏格在會中多次點名中國，稱當前出現巨大的全球挑戰包括俄羅斯侵略鄰近地區、中國崛起產生的安全隱憂、全球出現恐怖主義及網絡威脅、氣候變遷等。

史托騰柏格強調面對這些挑戰，沒有任何一個國家及大洲能獨自應對，需要歐洲和北美一起合作，以應對中國的崛起以及俄羅斯的挑戰。

北約多次強調中國的軍事威脅

事實上，北約的軍事屬性強烈，近年來多次公開提及中國軍事威脅；史托騰柏格去年6月指中國國防支出名列全球第二，僅次於美國，中國擁有2000枚短、中、長程導彈，其中針對航母的東風-21D中程彈道導彈威力特別強大。

80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權

美歐加英選在這天同步制裁中國 藏政治符號

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

但與此同時，中國在中美高層會談談不出具體成果後，過去數日密集出手，鞏固與中國傳統盟友、美國傳統敵人的互動。

其中，中國外交部長王毅邀請俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）22至23日在廣西會晤，兩人在記者會上指控美國干預他國內政，拉夫羅夫直指，西方的制裁將使俄中關係更加緊密。

中共中央對外聯絡部部長宋濤與北韓駐中大使李龍男22日在北京會面，轉達兩國領導人的口信。北韓領導人金正恩表示，北韓希望能將與中國的關係發展為「世所羨慕的關係」，共同面對敵對勢力的挑戰。

中方與美國「死敵」互動 與美角力意味濃

而中國外交部又宣布，王毅24日至30日出訪中東6國，其中包括被視為美國「死對頭」的伊朗。伊朗外交部發言人哈提卜扎德稍早前在接受採訪時表示，王毅將於當地時間26日至27日訪問伊朗，他們對王毅的訪問非常歡迎和重視，並相信此次訪問將進一步促進中伊關係發展。

觀察者指出，美方一直視俄、朝、伊是安全威脅，事實上，北韓據報日前剛才試射導彈，若屬實是拜登政府上台後首次試射，具向美國「示威」的意味；中方與這3國加強互動，回應美國意圖強烈，亦呈現中國與美國之間的安全及軍事議題對立。

金正恩給習這個口信 釋中朝聯手抗美信號？

中美角力波及Tesla？馬斯克仍唱好：中國將成最大市場

歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢

中美會談火藥味濃？內媒：正常壓力釋放 未超場外烈度

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

