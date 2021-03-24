  • 21°C
香港時間 : 2021324日 (三) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

國情動向 11:01 2021/03/24

分享：

中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

中美高層會談阿拉斯加登場，但不歡而散。美國之後展開新一輪外交行動，當地時間周二（23日）起訪問冷戰時代西方軍事聯盟北約總部，有強烈鞏固傳統軍事盟友、應對中國挑戰意圖。但與此同時，中國連日與俄羅斯、北韓及伊朗等美國安全的傳統敵人互動。中美似乎進一步呈現軍事安全的對立。

布林肯（Antony Blinken）上任後首訪歐洲，周二開始訪問總部設於比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO），這一組織創建於1949年4月，是美蘇冷戰時期的產物，亦是西方陣營當代最重要的軍事聯盟。

布林肯訪問的北約　是美蘇冷戰時代產物

西方媒體的普遍解讀認為，布林肯此行是要凸出中國崛起對國際秩序構成挑戰，尤其是中美高層會談被指在破局中結束，美方意識到必須鞏固傳統盟友、應對美國眼中的「中國威脅」。

事實上，布林肯周二與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面時，除表達美國對北約的堅定承諾、扭轉前政府時代的美歐疏離外，2人並多次提及中國及俄羅斯的威脅。

【中美會談】美媒：楊潔篪一句話 令布林肯吃一驚

外媒：中美各像箭豬與狐狸 狐狸多謀但箭豬更懂這樣

布林肯倡議，北約必須關注中國對「以規則為基礎的國際秩序」構成挑戰，而這也是北約2030年願景的一部分，同時亦堅決反對俄羅斯企圖破壞北約聯盟的行動。

史托騰柏格在會中多次點名中國，稱當前出現巨大的全球挑戰包括俄羅斯侵略鄰近地區、中國崛起產生的安全隱憂、全球出現恐怖主義及網絡威脅、氣候變遷等。

史托騰柏格強調面對這些挑戰，沒有任何一個國家及大洲能獨自應對，需要歐洲和北美一起合作，以應對中國的崛起以及俄羅斯的挑戰。

北約多次強調中國的軍事威脅

事實上，北約的軍事屬性強烈，近年來多次公開提及中國軍事威脅；史托騰柏格去年6月指中國國防支出名列全球第二，僅次於美國，中國擁有2000枚短、中、長程導彈，其中針對航母的東風-21D中程彈道導彈威力特別強大。

80國勝30國  王毅這樣反駁西方批評新疆人權

美歐加英選在這天同步制裁中國  藏政治符號

    點擊圖片放大
    +5
    +4

但與此同時，中國在中美高層會談談不出具體成果後，過去數日密集出手，鞏固與中國傳統盟友、美國傳統敵人的互動。

其中，中國外交部長王毅邀請俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）22至23日在廣西會晤，兩人在記者會上指控美國干預他國內政，拉夫羅夫直指，西方的制裁將使俄中關係更加緊密。

中共中央對外聯絡部部長宋濤與北韓駐中大使李龍男22日在北京會面，轉達兩國領導人的口信。北韓領導人金正恩表示，北韓希望能將與中國的關係發展為「世所羨慕的關係」，共同面對敵對勢力的挑戰。

中方與美國「死敵」互動　與美角力意味濃

而中國外交部又宣布，王毅24日至30日出訪中東6國，其中包括被視為美國「死對頭」的伊朗。伊朗外交部發言人哈提卜扎德稍早前在接受採訪時表示，王毅將於當地時間26日至27日訪問伊朗，他們對王毅的訪問非常歡迎和重視，並相信此次訪問將進一步促進中伊關係發展。

觀察者指出，美方一直視俄、朝、伊是安全威脅，事實上，北韓據報日前剛才試射導彈，若屬實是拜登政府上台後首次試射，具向美國「示威」的意味；中方與這3國加強互動，回應美國意圖強烈，亦呈現中國與美國之間的安全及軍事議題對立。

金正恩給習這個口信 釋中朝聯手抗美信號？

中美角力波及Tesla？馬斯克仍唱好：中國將成最大市場

歐盟一國不合群  匈牙利斥制裁中國特別愚蠢

中美會談火藥味濃？內媒：正常壓力釋放 未超場外烈度

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

「小趙薇」張京少女舊照曝光 首次替胡錦濤翻譯緊張到腳震（組圖）
今日
「小趙薇」張京少女舊照曝光 首次替胡錦濤翻譯緊張到腳震（組圖）
歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢
今日
歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢
歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定
今日
歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定
中美角力波及Tesla？馬斯克仍唱好：中國將成最大市場
2021/03/23
中美角力波及Tesla？馬斯克仍唱好：中國將成最大市場
80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權
今日
80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權
軍事科技 軍事演習 軍備 軍事衝突 軍控與裁軍 政治 地緣政治 內政 外交 恐怖主義

上一篇文章

習近平加持的「國民美食」 沙縣小吃帶動30萬人就業？（組圖）

下一篇文章

歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權
80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權
華春瑩怒駁歐美制裁 「大炮打開中國大門的時代已一去不返」
華春瑩怒駁歐美制裁 「大炮打開中國大門的時代已一去不返」
歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定
歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
布林肯身旁紫髮女搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠