【大灣區】廣州4城軌加快建 「軌道大灣區」便利港人北上（組圖）

國家發改委去年批覆粵港澳大灣區城際鐵路規劃，工程總投資超4,000億元（人民幣，下同），以構建大灣區主要城市間1小時通達。廣州市發展和改革委員會近日則正式對外公布，其中4個城際軌道交通項目進展加速，列入今年的建設計劃。

（新增地圖）

南方日報報道，在近日廣州市發改委公布的《廣州市2021年重點建設項目計劃》中，其中4個城際軌道交通項目進展加速，列入今年的建設計劃，分別是：

路線 起訖點 廣州地鐵18號線南延線 南沙至珠海（中山）城際 廣州地鐵28號線 佛山經廣州至東莞城際 廣州地鐵22號線北延線 芳村至白雲機場城際 廣州地鐵18號線北延線 廣州東至花都天貴城際

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報道指，據去年國家發改委官網公布的《關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆（發改基礎〔2020〕1238號）》，上述4個城際軌道項目並未標明動工時間，僅提到「建設條件落實後有序推進」。

《南方日報》稱，上述4個城際軌道串聯灣區城市，同時是廣州「大手筆謀劃」的160公里時速全國最快地鐵，屬「新物種」軌道交通；並將與目前在建的地鐵18號線、22號線組成「兩縱一橫」格局，支撐起「軌道上的大灣區」。

其中，由佛山經廣州至東莞的28號線總長107公里，總投資953億元，功能定位為打造東西向市域快線，搭建廣州與佛山、東莞及惠州的快速通道。當中廣州段串聯荔灣、海珠、黃埔及增城，經新塘站後由中堂、萬江延伸至東莞城區，將採用8節編組最高行車速度160公里/小時市域列車。

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報道又提到，南沙至珠海（中山）城際的18號線南延線、廣州東至花都天貴的18號線北延線以及目前在建的18號線，將與28號線交錯建設，共同組成「第一縱軸」﹔芳村至白雲機場的22號線北延線與目前在建的22號線，則組成「第二縱軸」；它們將形成3條「灣區縱軸」。

報道又指，18號線和22號線原本已能令廣州中心城區到南沙的車程，大幅縮短至約30分鐘。

廣州媒體早前報道，即將通車的廣州地鐵18號線本月7日成功完成逐級提速試驗，最高時速達到176公里，刷新國內地鐵最高速度紀錄，速度直迫地面準高速。新線貫通南沙自貿區與廣州東站，全程只需30分鐘。

內地媒體去年12月則曾報道，該線已預留空間建設18號線南延線，貫通南沙與珠海，並擬與港珠澳大橋珠海口岸銜接，形成一條貫通大灣區多個城市、並與港澳銜接的鐵路動脈。

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去年8月，國家發改委批復了粵港澳大灣區城際鐵路規模，工程總投資超過4,000億元（人民幣，下同），以構建大灣區主要城市間1小時通達。根據規劃，近期要實施13個城際鐵路和5個樞紐工程項目，總里程約775公里，計劃總投資4,741億元。新批復的鐵路建設，將會與大灣區內的高鐵、普速鐵路和市域市郊鐵路形成多層次的鐵路網絡。

而今年兩會期間，全國人大會議審議並通過《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案（下稱綱要）》，當中繼續設有港澳專章，並14次提到「粵港澳」一詞；其中，在區域經濟方面，綱要提及粵閩浙沿海等城市群，依托輻射帶動能力較強的中心城市，提高1小時通勤圈協同發展水平，培育發展一批同城化程度高的現代化都市圈。

責任編輯：黃良潤

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