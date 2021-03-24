【新冠疫苗】張文宏：内地接種率70%是底線 上不封頂

內地正推進新冠肺炎疫苗接種，目前接種率僅5%左右。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏談到，按照數學模型計算，內地需要完成70%的疫苗接種，保護率才基本達標，但這是最低要求，接種率還應進一步提高，上不封頂。

上海市衛健委昨發布消息，上海周四（25日）將正式啟動60歲及以上人群和在滬外籍人士的新冠疫苗預約接種。對此，張文宏表示，希望有更多市民參與疫苗接種。

指預計全球6至9月基本建立免疫屏障

據澎湃新聞報道，張文宏今日在武漢一個會議上坦言，疫苗誕生至今，全球對於疫苗的爭議始終未歇。因此，對於一個新疫苗的面世，大眾有各種擔憂都是正常現象，但隨著時間推移，越來越多人接種後反饋沒有問題，也會讓更多人願意接受它。

他指出，目前，國際上的發達經濟體都在開展大規模疫苗接種，預計今年6月至9月將基本完成免疫屏障的建立，之後，世界開放，互聯互通，若中國沒有完成足夠數量的疫苗接種，將面臨很大的風險。

張文宏說，因此，疫苗作用在現階段非常重要。那麼，究竟群體中需要達到多少疫苗接種率，才能真正構建免疫屏障？他表示，按照數學模型計算，如果新冠病毒傳播數以3計算（即1名患者可傳染3人），那麼需要完成70%的疫苗接種，其保護率才基本達標。但這是最低要求，在許多情況下未必夠。

張文宏解釋，因為疫苗保護率並非百分百，如果有效率為90%，那麼接種率還應進一步提高，最好能達到80%，上不封頂。

「也有人問：不接種又怎麼樣？那我只能說，不接種就會吃虧。」張文宏直言，大眾最為擔心的是接種後不良反應，截至3月20日24時，內地累計報告接種7495.6萬劑次，接種人數正在穩步增長，目前可以基本明確，不良反應都是可以接受的。「在這個自媒體發達的時代，如果哪裡有接種後的嚴重不良反應，不是很快所有人都知道了嗎？」140000

估計未來一個月內地可接種2億劑次

他初步估計，隨著接種政策的進一步放開，未來一兩個月內，內地或將以每天500萬以上的接種劑次增加，一個月內可接近接種2億劑次，民眾的信心會大大增加。

張文宏說，內地目前主要上市的疫苗為滅活疫苗，其安全性在疫苗各序列中最高，目前海外使用的mRNA疫苗安全性也是可接受的，內地後續也會引入。

「我不勸你接種與否，但接種疫苗，在現階段是對自己有利的事情。」張文宏說，新冠病毒未來或成為常駐型病毒，接種不到位，會導致個人、家庭乃至社會的健康問題。

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責任編輯：蒯宇澄

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