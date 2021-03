▲ 澳前外交官:習認定莫里森是傻瓜 澳洲變孤伶伶

中國與澳洲地緣角力持續,中澳關係緊張之下,中國制裁澳洲龍蝦、木材、紅酒、牛肉等一系列產品。澳洲政論雜誌《獨立澳洲(Independent Australia)》刊載澳洲前外交官黑格(Bruce Haig)文章稱,澳洲如為取悅美國與中國交惡,會令自己在亞洲變得孤立;而國家主席習近平已認定,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)是傻瓜(fool),不再向他花心力。

《獨立澳洲》這篇題為「當我們取悅美國時,中國已超越我們(China outpaces Australia as we cosy up to the U.S)」的文章在23日刊出,文章一開首便稱許中國經濟發展迅速,每年有8個新機場啟用,反觀澳洲,悉尼第二機場計劃卻一拖多年。

黑格暗批澳洲 無視來自中國的利益

作者黑格暗批澳洲,無視來自中國的經濟利益,他筆鋒轉一轉,直指澳洲為了取悅美國,把穩健的中國投資拒諸門外;但換來的,只是美國在關起的大門後嘲笑澳洲。

Sound Chinese investment is knocked back to please the U.S., who laugh at us behind closed doors.

黑格批評澳洲總理莫里森,指澳洲從來沒有一個懶惰的總理,會以為金錢可在樹上長出;莫里森等人對澳洲經濟的實際工作,似是一無所知。

黑格文章稱,澳洲政府忌憚中國的活力,他們害怕中國人的職業道德。相比之下,中國駐澳洲大使館的工作人員訓練有素,比莫里森內閣的大多數成員更有文化、更聰明。總的來說,中國人比澳洲人更了解澳洲人自己。

黑格還表示,澳洲的政客和官員們試圖爲莫里森考慮不周的做法開脫,這種輕率而傲慢的嘗試,只會讓事情變得更糟。

「習近平已把莫里森撇開」

他在文中指,從收集到的所有信息可以判斷,習近平認為莫里森是個傻瓜,並已把他撇開;中國認爲莫里森執政期間,兩國關係恢復無望,因此中國人將不再爲此煩心。

From everything I have been able to glean, Xi Jinping thinks Morrison a fool and has written him off. He sees no hope of reviving the relationship while Morrison is in power, so the Chinese will not bother.

黑格並說,但是如果澳洲發表反華聲明或者做出反華舉動的話,他們將會採取進一步的懲罰性貿易措施。

黑格在文中強調,澳洲政府根本就不知道發生了什麽,也不了解中國是區域、乃至世界的重要力量;中國正在疏遠我們、亞洲也將疏遠我們。

The Australian Government has no idea of what is happening. China is cutting us loose. We will hang below Asia as neither fish nor fowl. Asia will also cut us loose. We have no understanding that China is the major power in the region, if not the world.

文章指,澳洲倘仍繼續強烈地反對中國,那麽將面臨著自絕於亞洲其他國家的風險。文章強調,澳洲必須像承認美國那樣承認中國,澳洲不需要美國來指導外交政策;事實是,他們證明了莫里森是多麽軟弱無能。

公開資料顯示,現年75歲的黑格七十年代進入外交界,曾在澳洲駐沙特阿拉伯、印尼等大使館工作。

