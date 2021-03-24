【新冠疫苗】中國疫苗日產量達500萬劑 官媒：建最大免疫屏障

內地正推進新冠肺炎疫苗接種，並為此加快有關生產。報道指，目前內地疫苗日產量已從2月1日的150萬劑，提升至目前的500萬劑左右，累計供應國內超過1億劑。

新華社周三（24日）報道，據工業和信息化部部長蕭亞慶稱，目前內地疫苗日產量已從2月1日的150萬劑，提升至目前的500萬劑左右，累計供應國內超過1億劑。

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蕭亞慶表示，疫苗質量安全始終是第一位，要擺在生產供應工作的首要位置。要嚴格落實質量管理體系，確保大規模放量下疫苗質量的安全穩定。

另據內地官媒報道，截至3月20日，國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司、天津康希諾公司4家企業疫苗獲批附條件上市，安徽智飛龍科馬公司疫苗獲准緊急使用，中國成為全球新冠病毒疫苗上市最多的國家。

據報上述企業目前都在滿負荷組織生產，其他技術路線的疫苗隨著研發進展也會陸續上市。工業和信息化部會同相關部門和地方，向有關企業派出了服務保障小組，推動制定增產擴能的方案。

在接種人數方面，而據國務院聯防聯控機制的最新消息顯示，截至3月22日24時，中國累計接種新冠病毒疫苗8046.3萬劑次，接種人數穩步增長。

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報道引述國務院聯防聯控機制透露，內地將集中力量推進醫衛、交通、教育等重點行業人群接種，多措並舉推進大型商超、大型企業、大型商務樓宇等重點單位人員接種。

報道又稱，當局並將優先保障風險高的大中型城市、口岸城市、邊境地區，保障人群聚集的省會城市，並優先接種邊境縣（市、區）、重點口岸地區人群，及勞動密集型行業、高校學生和學校教職工等人群。報道直言，這將是「史上最大規模疫苗接種」。

責任編輯：黃良潤

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