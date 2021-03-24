【清明拜山】哈爾濱為環保禁燒冥紙冥幣 網民：給祖先掃碼轉賬？

清明將至，又是時候拜祭先人。不過，黑龍江哈爾濱近日嚴打製售冥紙冥幣行為，要求做到「無處可買、無紙可燒」，引發巨大爭議。網民稱，難道要給先人掃碼轉賬？事件發酵後，官媒評論指，一些人燒紙行為確實存在安全風險。移風易俗需循序漸進及考慮民眾接受能力。

官媒：移風易俗要考慮民眾接受能力

據內媒報道，哈爾濱日前要求把切斷源頭作為依法治理工作的重中之重，嚴打生產源頭、嚴查運輸渠道、嚴罰銷售環節、嚴控末端焚燒，讓冥紙冥幣無處可買、無紙可燒。

對此，不少網民質疑是「一刀切」做法，指燒冥紙冥幣是一種精神寄托，沒必要完全禁止。還有網民稱，「不燒紙，難道掃碼（轉賬）嗎？」也有聲音認為，這是移風易俗的好時機，如果只是為了節日的儀式感，完全可以用植樹、擺放鮮花等方式以寄哀思。

內媒指出，當地政府長期以來下大力氣整治冥幣冥紙，其背後被反覆提及的原因基本上集中在兩點：移風易俗和保護環境。4月正是哈爾濱大風天氣較為集中的時候，焚燒冥幣冥紙產生的灰燼會夾雜火星到處飄散。

新華社主辦的《新華每日電訊》評論指，清明節是火災易發期，地方政府嚴防火災事故、倡導社會新風的初衷可以理解；而且有一些人清明祭掃講排場，甚至在城市街頭焚香燒紙，確實也有一定隱患。

評論指出，社會治理需避免簡單粗暴，特別是移風易俗，更需循序漸進，考慮民眾接受能力。涉及民眾利益和情感的工作，職能部門不妨多問計於民、問智於民。

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責任編輯：尹航

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