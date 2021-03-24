  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】拜登將參加歐盟視像峰會 討論中俄議題

國情動向 13:39 2021/03/24

分享：

歐盟與中國關係，因雙方互相制裁而陷入緊張之際，美國總統拜登當地時間周四（25日）將參加歐盟（EU）視像峰會，除期望重振跨大西洋關係外，也將討論兩方在外交政策上的共同利益，包括中俄議題。

法新社報導，峰會東道主、歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）宣布：「該是時候重建跨大西洋聯盟關係了。」

白宮表示，拜登會參與峰會的其中一個環節，除將尋求重振美國與歐盟的雙邊關係，亦會就合力應對新冠肺炎疫情和氣候變化交換意見。

白宮又說，總統也將討論共同的外交政策利益，包括中國與俄羅斯議題。

一名歐盟發言人表示，拜登與歐盟27位領袖的首場直接對話，預定於當地時間25日晚8時45分舉行。

歐盟領袖將在25、26日展開例行的歐洲理事會峰會。受到疫情影響，峰會改為通過視像舉行。而今次亦是自2009年以來，再次有美國總統在歐洲理事會上發言。

值得注意的是，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（23日）起，訪問總部設於比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO），被視為有鞏固傳統軍事盟友、應對中國挑戰意圖。

另一邊廂，俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日訪問中國，並與中國外交部長王毅簽署發表聯合聲明。內容提到，「反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準」、「民主模式不存在統一的標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利。以『推進民主』為藉口干涉主權國家內政不可接受」等，針對美國的意味濃厚。

中俄朝伊VS北約 布林肯訪歐預示中美軍事對立？

中歐相互制裁關係添陰霾？歐多國傳召中大使

歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

人權 疫情 內政 外交 政治 軍事 王毅 布林肯 拉夫羅夫 拜登

下一篇文章

澳前外交官：習認定莫里森是傻瓜 澳洲變孤伶伶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢
歐盟一國不合群 匈牙利斥制裁中國特別愚蠢
華春瑩怒駁歐美制裁 「大炮打開中國大門的時代已一去不返」
華春瑩怒駁歐美制裁 「大炮打開中國大門的時代已一去不返」
歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定
歐洲議會不滿中國反制裁 急叫停審議中歐投資協定
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
中方美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯：加薪
80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權
80國勝30國 王毅這樣反駁西方批評新疆人權