【中美角力】拜登將參加歐盟視像峰會 討論中俄議題

歐盟與中國關係，因雙方互相制裁而陷入緊張之際，美國總統拜登當地時間周四（25日）將參加歐盟（EU）視像峰會，除期望重振跨大西洋關係外，也將討論兩方在外交政策上的共同利益，包括中俄議題。

法新社報導，峰會東道主、歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）宣布：「該是時候重建跨大西洋聯盟關係了。」

白宮表示，拜登會參與峰會的其中一個環節，除將尋求重振美國與歐盟的雙邊關係，亦會就合力應對新冠肺炎疫情和氣候變化交換意見。

白宮又說，總統也將討論共同的外交政策利益，包括中國與俄羅斯議題。

一名歐盟發言人表示，拜登與歐盟27位領袖的首場直接對話，預定於當地時間25日晚8時45分舉行。

歐盟領袖將在25、26日展開例行的歐洲理事會峰會。受到疫情影響，峰會改為通過視像舉行。而今次亦是自2009年以來，再次有美國總統在歐洲理事會上發言。

值得注意的是，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（23日）起，訪問總部設於比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO），被視為有鞏固傳統軍事盟友、應對中國挑戰意圖。

另一邊廂，俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日訪問中國，並與中國外交部長王毅簽署發表聯合聲明。內容提到，「反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準」、「民主模式不存在統一的標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利。以『推進民主』為藉口干涉主權國家內政不可接受」等，針對美國的意味濃厚。

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責任編輯：蒯宇澄

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