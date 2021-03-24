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【中國經濟】地方政府隱性債務近14.8萬億 今年將更高

即時中國 15:51 2021/03/24

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國務院常務會議上周一（15日）討論《政府工作報告》具體經濟工作時，指出要保持宏觀槓桿率基本穩定，降低政府槓桿率要以控制風險。報道指，內地一官方智庫稱，去年隱性債務達到14.8萬億元（人民幣，同下）、折合約16.7萬億港元，料今年將進一步攀升。

外媒引述《彭博》報道，「國家金融與發展實驗室」（NIFD）國家資產負債表研究中心資深研究員劉磊，在計算城投債（LGFV）發行債券、政府相關信託基金、保險公司和其他投資公司的借款等地方政府債務後，得出上述結論。

而LGFV供銀行的貸款則不計算入內，因其可能用於商業項目而非公共項目。

各地重大項目火熱開工 水泥現漲價潮

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劉磊表示，上述如城投債債券等隱性債務，或導致每年須支付的額外利息多於7000億元，因此類借貸運作成本比政府債券高。他又指，內地金融體系存在風險，因銀行、券商、信託基金等金融機構都與LGFV債務有關。

另外劉又稱，地方政府因應疫情，面臨著增加基建投資、推進經濟增長的壓力，導致預算外借款增加6%。

他指，由於預算不足以支付實現2035年經濟目標所需的投資，地方政府因有擴大投資的壓力，將尋求增加隱性債務，故內地當局降低債務比的目標或難實現。長遠來看內地經濟仍面臨諸多多不利因素，包括外部環境不確定、人口老化。

什麼是隱性債務

據外媒介紹，隱性債務由政府相關實體為基礎建設、其他公共項目籌集的資金中，並有隱性官方還款擔保，如城投債（LGFV）發行的債券就是其中一種沒有納入官方資產負債表的例子。由於技術上屬違法，內地沒有官方記錄地方政府的隱性債務。

內地首兩月經濟恢復性增長 分析指宏觀政策強調穩定

【兩會2021】預算赤字率降至3.2% 堅決遏制地方隱性債務增量

內地宏觀槓桿率及債務餘額情況

據早前該中心發布的《2020年度宏觀槓桿率研究報告》亦指出，2020年內地宏觀槓桿率從2019年末的246.5%，攀升至270.1%，4個季度增幅分別為13.9、7.2、3.6和-1.1個百分點。槓桿率增幅逐季回落，四季度已呈現去槓桿。

另據中國財政部本年1月公布，截至2020年末，內地政府債務餘額已達人民幣46.55億萬元，占GDP的45.8%。比2019年增8.44億萬元，GDP負債率亦大增7.3%。

責任編輯：黃良潤

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