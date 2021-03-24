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麥凱恩女兒道歉「中國病毒」 曾稱特朗普連任「妙法」

國情動向 14:52 2021/03/24

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麥凱恩女兒道歉「中國病毒」 曾稱特朗普連任「妙法」

美國近日不斷發生針對亞裔襲擊，更有中國公民在槍擊案中遇難，引起美國國內再次爆發反種族主義示威。美國共和黨已故參議員麥凱恩女兒、電視節目主持人梅根麥凱恩（Meghan McCain），事隔一年後終於就辯護前總統特朗普「中國病毒」一說道歉。梅根麥凱恩曾形容，特朗普稱呼「中國病毒」是爭取連任的「妙法」，她現在為自己過去助長種族主義的言論道歉，同時也批評了特朗普。

梅根麥凱恩（Meghan McCain）日前在Twitter推文：「我譴責針對亞裔美國人社群可憎的暴力與謾罵。毫無疑問，特朗普的種族主義言論助長了許多此類攻擊，我為自己過去任何助長了這行為的言論表示歉意。」

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梅根麥凱恩長期活躍於電視節目，曾在美國廣播公司（ABC）、霍士新聞（Fox News）等媒體工作，觀點傾向特朗普陣營。她今年較早前曾指控，美國過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci），稱他「不懂科學」，呼籲白宮找個「懂科學的人」來取代福奇。

梅根麥凱恩去年3月在電視節目上，談起特朗普將新冠病毒稱為「中國病毒」（China Virus）。她稱，人們對特朗普給新冠病毒起綽號的擔心有點過頭，這其實是讓特朗普連任的「好方法」（it is a great way to get Trump reelected）。

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梅根麥凱恩現在終於道歉，分析認為時機頗為微妙。

美國時政新聞網站《The Hill》指出，一方面，梅根麥凱恩當初的視頻最近被扒了出來，引發公眾強烈關注；另一方面，近期針對美國亞裔社區的暴力和種族仇恨事件愈演愈烈。她此時道歉，頗有重壓之下「不得已而為之」的意思。

亞裔美國人認為，將新冠病毒稱為「中國病毒」，或其他帶有種族主義的稱呼，比如「功夫流感」（Kung Flu），極大助長了針對亞裔社區的暴力事件。

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美國各地近日發生一連串針對亞裔襲擊事件。加州三藩市一名亞裔老人等紅綠燈時，被一名白人男子無故襲擊。洛杉磯一座佛教寺廟遭到縱火。亞特蘭大3月16日更發生連環槍擊案，8名死者中6人為亞裔。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）承認，種族主義、仇外心理、性別歧視在美國真實存在。

中國外交部發言人華春瑩本周表示，美國亞特蘭大槍擊案中，一名遇難者是中國公民，中方對此感到痛心。中方要求美方盡快依法嚴懲兇手，還死者及其家人公道。

華春瑩指出，疫情發生以來，上一屆美國政府散播虛假信息和種族歧視仇恨言論，直接導致的惡果就是在美亞裔飽受系統性種族歧視和仇恨犯罪摧殘；美方既要有直面問題的勇氣，也要有解決問題的決心。

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責任編輯：連兆鋒

歧視 疫情 請願示威 地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 亞特蘭大 槍擊

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